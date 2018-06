/FOTO/Doktori u TK: Bez kolektivnog ugovora uslijedit će kolektivni otkazi, od svojih prava odustat nećemo!

U petak na Glavnom odobru, Štrajkački odbor je donio Odluku o pokretanju procedure za davanje kolektivnog otkaza u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području TK. Na tu očajničku mjeru smo prinuđeni iz razloga što su iscrpljena sva druga moguća pravna sredstva da se riješi naš status. Diskriminirani smo od Vlade TK. Jednostrano smo izbačeni iz pregovora i samim tim nam je onemogućeno da se sami zastupamo.

Ove riječi glavna su poruka današnjeg protestnog skupa doktora medicine i stomatologije TK okupljenih u Stukovnom sindikatu. Rekcija je to na, kako tvrde, jednostrano izbacivanje njihovog sindikata iz procesa pregovaranja sa Vladom TK, na nepriznavanje reprezentativnosti njihovom Sindikatu, ali i na pravosudne pritiske kojim su izloženi uvođenjem mjera zabrane štrajka u dvije najveće javne zdravstvene ustanove u TK,: UKC-u Tuzla i Domu zdravlja Tuzla. Dogovor oko koeficijenta koji su ugrađeni u potpisani kolektivni ugovor između Vlade TK i Nezavisnog sindikata uposlenih u zdravstvu, okupljeni u Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije, ne osporavaju, ali isto tako zahtjevaju i svoj kolektivni ugovor.

Sporazumjeli smo se oko koeficijenta, ali se nismo sporazumjeli da nemamo svoj kolektivni ugovor, kao ni da nemamo svoju reprezentativnost koja nam je osnova da se uvažavamo kao socijalni partneri, a ne da svaki put kada nešto tražimo oni nam spočitavaju da nismo reprezentativni ili nam uvode sudske zabrane. Dva puta nam je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku izdavalo rješenje o repeeznetatvnosti. Posljednji put Vlada TK nam je ukinula da bi nakon mjessec dana ponovo priznala reprezentativnost, a 12 12 2017 sporazumom između Vlade i federalnog Sinidkata priznaju nam repreznetativnost koju crpimo sa federalanog nivoa. Po članu 133. priznali su nas za socijlanog partnera što je pretpostvaka da možemo poptisiati svoj ugovor.Stvar je čista, međutim, Vlada TK je kalkulisala. Na način kako je izvedeno poptisivanje kolektivnog ugovra sa drugim sindikatom Vlada je naš dio ispregovaranih stvari vezanih za kolektivni ugovor ubacila je u kolektivni ugovor drugog sindikata i na taj način se riješila doktora. To je nezamislivo i neprihvatljivo za nas, pojašnjava Admir Suljić, predsjednik Štrajkačkog odbora SSDMIS TK i potpredsjednik SSDMIS FBiH.

Podršku doktorima medicine i stomatologije na danšanjim protestima dao je i krovni federalni sindikat, ali i njihove kolege iz skoro svih gradova federacije, odnosno kantona. Tvrde da su procedure oko potpisivanja kolektivnih otkaza, potez očajnika na koji su primorani.

Uporedo sa organizaciojom protesknog skupa doktora sa ovog kantona i doktora iz ostatka Federacije mi smo krenuli sa poptisivanjem kolektivnih otkaza za TK. Radi se o brojci oko 1000 -1150 doktora medicine i stmatologije na području TK i očaj nas je natjerao da idemo u tu krajnju varijantu borbe za naša prava. Teško je tuzlanskim ljekarima, ljekarima ovog kantona objasniti da svi drugi doktori imaju svoj kolektivni ugovor i rješen svoj radnopravni status osim doktora TK. To je neobjašnjivo i neshvatljivo. To rađa frustraciju a iz frustracije proizilaze očajnički potezi. Vlada TK mora da se zapita koliko će biti odgovorna, kakav je to sumrak ovdje, ako 1000 doktora napusti javno zdravstvo TK, šta će biti sa 447.000 stanovnika ovog kantona, najmnogoljudnijeg, najvažnijeg kantona u FBIH? To je isključivva odogovrnost Vlade TK, kazao je Rifat Rijad Zaid predsjednik SSDMIS FBiH.

No, iako svu odgovornost vide u Vladi Tuzlankog kantona, još uvijek se nadaju da će za ponedjeljak zakazani sastanak uroditi plodom, te da pacijenti i građani TK neće gledati scene poput onih iz Goražda kada je u jednom danu više od 50 ljekara dalo otkaze i kada su pacijenti evakuisani iz goraždanskih zdravstvenih ustanova.

Ja se nadam da TK, da ova Vlada to neće dozvoliti. 99 posto stvari je riješeno, samo su ostale tehničke stvari i to da naša kantonalna predsjednica dr Nermina Kravić mora poptisati taj kolektivni ugovor. Kao što je i u svim drugim kantonima to i urađeno. Vlada Tk ima Livanjskii model gdje je potpisan kolektivni ugovor i rješena reprezentativnost u jednom aktu. To treba da ureda i ovdje. U ponedjeljak je sastanak koji može završiti u pet minuta ili nastavit dok se ne zvarši na obostrano zadovoljstvo.

Jer u suprotnom: a ko se ovo nastavi tržit ćemo pomoć građana cijelog Tuzlanksog kantona. Ovo ne možemo dozvoliti. Jednostavno ovo je borba, borba koja će se nastaviti i kroz pravna sredstva, kroz proteste, kroz svaki vid sindiklane borbe, al jednu stvar, svi moraju znati odustat nećemo, predati se nikad nećemo, zaključio je Zaid ali i svi danas na protestima okupljeni doktori.