U tržnom centru Bingo u Živinicama danas su zabilježeni dugi redovi za vakcinaciju građana protiv korona virusa.

Građani na raspolaganju imaju vakcine proizvođača Pfizer, Sinofarm i Moderna i kako saznajemo u današnjoj akciji vakcinacije do sada se vakcinisalo oko 250 građana i to uglavnom prvom dozom. Akcija vakcinacije građana bit će nastavljena i narednog vikenda i to u periodu od 12 do 15 sati.