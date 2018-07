/FOTO/Još jedna uspješna akcija pomoći svojim saborcima u režiji Koordinacije boraca Tuzle

„Borac ne ostavlja borca“ – rečenica je kojom, svoju vrlo kratku priču, danas priča vidno potreseni demobilisani borac Armije RBiH Mustafa Kurtić iz Fočanske ulice u Tuzli, kome su iz Koordinacije boračkih organizacija Grada Tuzle donirali građevinski materijal za sanaciju i dogradnju stambenog objekta.

„Hvala im jer nisu me zaboravili, sad kad mi je možda i najteže oni su došli, moji saborci i evo rekli mi da će mi pomoći da dobijem kupatilo, predsoblje, a ako bude dobrih ljudi još kažu možda i krov dobijem do zime, kako god hvala svima koji pomažu druge, znači to kad shvatiš da ipak nisi sam“ – dodao je Mustafa.

Ovo je inače četvrti objekat koji se uporedo radi u ovoj građevinskoj sezoni u režiji Koordinacije boraca Grada Tuzle što je za svaku pohvalu.

„Nastavljamo svoju misiju da pomažemo naše saborce koji su iz bilo kojih razloga zaboravljeni od svih, ovo je četvrta kuća koju uporedo saniramo, popravljamo, gradimo i sve boračke organizacije Grada Tuzle okupljene oko Koordinacije to rade bez podjela, pogovora, ljutnje. Nije nam bitno kojoj ko kategoriji pripada, bitno nam je nešto uraditi i pomoći“- kazao nam je Mirza Ahmić – Fonzo, predsjednik ODB-a Tuzla.

Slično razmišlja i Nermin Marevac, sekretar ORVI Tuzla koji je zajedno sa članom Predsjedništva RVI Tuzla Refikom Topićem danas bio na primopredaji materijala i koji nije krio svoje zadovoljstv i koji je naglasio kako je pomoć nešto što vas čini sretnim.

„Imamo fala Bogu još boraca koji mogu raditi razne poslove, neki zidaju, neki rade struju, podove i tako dalje, ali ono što je najvažnije je da svi radimo za isti cilj a to je pomoći našeg saborca, ma kojoj kategoriji da pripada,da jedan dan ustane u ljepšem ambijentu. Svi mi to radimo bez bilo kakve naknade i sa puno ljubavi i nastavljamo dalje“ – kazao je Marevac.

Napomene radi, već u subotu se u tuzlanskoj MZ Solina skida stari i postavlja novi krov za demobilisanog borca Dževada Lukavicu i cijeli taj posao će završiti njegovi saborci, što je svakako za svaku pohvalu.

Nisu džaba nekad davno ljudi rekli „Složne ruke kuće grade“ e pa Koordinacijo boraca Tuzle neka ti je sretno.

Izvor: RTV Slon/Koordinacija boraca Tuzla (RT)