(FOTO) Ljubače, Pasci i Par Selo u zajedničkoj borbi za električnu energiju

Mještani Ljubača, Pasaca i Par Sela održali su danas zajednički sastanak zbog dugogodišnjeg problema sa naredovnim isporukama električne energije. Na sastanku je doneseno nekoliko zaključaka koje će predstavnici pomenutih naselja, iznijeti na sastanku sa predstavnicima Elektrodistribucije Tuzla.

Sve tri mjesne zajednice godinama imaju isti problem, a to je često isključenje električne energije što mještanima stvara velike probleme i nanosi štete.

„U Gornjim Pascima mi imamo slab napon. Čim je malo kiše, vjetra ili snijega, nemamo struje. Ovo više ne možemo ni kao građani ni kao ljudi izdržati. Moramo zajedničkim snagama apelovati prema Elektrodistribuciji pa i prema sjedištu u Sarajevu, da se ovaj problem konačno riješi“- rekao je Senaid Avdić, predstavnik Gornjih Pasaca koji imaju oko 3 500 stanovnika.

Susjedna mjesna zajednica Par Selo broji oko 1 500 stanovnika i obuhvata tri velika naselja: Orašje, Donje Pasce i Par Selo. Predstavnici ove mjesne zajednice kažu da su do sada uputili brojne dopise nadležnim institucijama i odražavali sastanke na kojima su dobijali samo obećanja.

„Sad je dogorilo. Ovo je skandalozno. Malo jači vjetar, kiša, snijeg, odmah ide iskakanje. To traje 12, 18 sati, a znalo je bti i po 24 i 48 sati. Krajnje je vrijeme da se to riješi. Znamo da ne može preko noći. Ali treba obići i snimiti to da se vidi kakvo je stanje. Linije su u katastrofalnom stanju. Stručne ekipe neka izađu na teren i snime situaciju.“- mišljenja je Marko Tomić, predstavnik ove mjesne zajednice. Tomić je podsjetio da ja apsurd da ove tri mjesne zajednice pripadaju administrativno Tuzli, a kada je u pitanju mreža alektrične energije, Živinicama.

„Naselje Orašje je dva kilometra od Elektrodistribucije Tuzla, a pripada Živinicama. Nema nikakve logike. Elektrodistribucija Živinice godinama gura svoja mjesta, a mi smo stavljeni u zapećak. To sada to dolazi na naplatu. Očekujemo rješenje. Znamo da ne može preko noći ali hoćemo odgovore neke, rokove, kada, kako, šta“- poručuje Tomić.

Mještani su iznijeli brojne prijedloge , a predstavnici Ljubača, Pasaca i Par Sela naredne sedmice imaju sastanak sa predstavnikom Elektrodistribucije gdje će tražiti konkretne odgovore.

„Donijeli smo određene zaključke na sastanku. Hitno održavanje visokonaponske mreže koja dolazi do sela Orašje gdje nastaju njaveći problemi. Kako smo upoznati, to se sve dešava zbog neodržavanja te mreže. Imamo drugih problema sa održavanjem niskonaponske mreže po selima koja je u veoma lošem stanju. Bandere, kablovi, žice.“- pojasnio je Dražan Vilušić, predstavnik Ljubača. On je izrazio nadu da će sastanak biti konstruktivan te da će dobiti određene odgovore ali i konkretne rokove za rješenje problema.

Sve tri mjesne zajednice su poručile da više nema vremena za odugovlačenje već da je vrijeme za rješenja koja decenijama čekaju i da neće odustati dok ne budu imali redovnu isporuku električne energije koju plaćaju.