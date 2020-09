/FOTO/ Obilježena 29. godišnjica osnivanja Patriotske lige u Tuzli

Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježja na Slanoj Banji te na mezar jednog od osnivača, Klub Patriotske Lige Grada Tuzla je obilježio 29. godišnjicu od osnivanja Patriotske Lige u Tuzli.

Naime,19. septembar 1991. godine je dan kada je u Tuzli imenovan Štab Patriotske Lige čiji je zadatak bio organizovati i izvršiti pripreme za pružanje oružanog otpora JNA i srpsko-crnogorskom agresoru, koji je u to vrijeme sve otvorenije prijetio suverenitetu Republike Bosne i Hercegovine.

Ovakvom odlukom patriote Tuzle jasno su dale do znanja agresoru, da će se boriti za cjelovitu državu i sve njene narode i građane, koji Republiku Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu.

”Jedinica Patriotske lige u Tuzli formirana je upravo na današnji dan i imala je vojno i političko rukovodstvo koje je pripremalo narod na odbranu od agresije. Radili smo tajno u ilegali, sakupljali patriote i domoljube koji su baš kao i mi znali šta nam se sprema te smo odmah nakon formiranja Štaba Patriotske lige formirali i čete po većini mjesnih zajednica u kojima smo nailazili na razumijevanje. Nismo sjedili skrštenih ruku i čekali jer da jesmo ko zna koju bi sudbinu doživjeli. Ova jedinica je odmah po ustrojstvu Armije RBiH ušla u njene redove i nastavila svoj oslobodilački put, a nesmijemo zaboraviti da je i narodni heroj Senad Mehdin Hodžić bio upravo jedan od ključnih ljudi tog vremena. Ponosni smo na sve ono što smo uradili za svoju domovinu”, kazao je Emir Razić, predsjednik Kluba Patriotske lige Tuzla.

Svoja sjećanja na period prije 29. godina podijelio je i Suljo Osmanović, sadašnji sekretar Patriotske lige Tuzla koji je kazao da je formiranje Štaba Patriotske lige Tuzla, posmatrajući to sa ove vremenske distance bio pravi potez patriota Tuzle.

”Bili smo narod koji nije bio spreman za rat, narod koji nije ni želio rat ali duboko svjesni šta nam se sprema pokrenuli smo aktivnosti da se pripremimo za odbranu i u tome smo i uspjeli. Zajedno sa svim patriotama naše zemlje suprotstavili smo se zlu koje je prijetilo da pokori Bosnu i Hercegovinu, na tom putu imali smo i veliki broj žrtava ali to je cijena slobode koju danas imamo. Želim još jednom napomenuti da je nedavno na ahiret preselio jedan od osnivača pokreta otpora agresiji na ovim prostorima Salko Bukvarević te i dalje mislim kako je to veliki gubitak za Bosnu i Hercegovinu i u miru, a upravo on je bio čovjek koji je u to vrijeme bio na čelu patriota Tuzle koji su organizirali otpor agresiji na Bosnu i Hercegovinu i ovaj grad”, kazao je Osmanović.

Organizatori su još istakli da je njegovanje tradicije na sve događaje koji su obilježili našu borbu za slobodnu Bosnu i Hercegovinu jako važno za sve buduće generacije te naglasili kako se nadaju da će pandemija koronavirusa brzo proći a da će 30. godišnjicu zajedno sa svojim gradom i svojom domovinom dočekati u ljepšem ozračju.