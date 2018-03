/FOTO/Održana osnivačka skupština PDA

S porukom „Vrijeme je za pokret!“ večeras je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli održana Osnivačka skupština Pokreta demokratske akcije Bosne i Hercegovine, kojoj je prisustvovalo blizu tri hiljade simpatizera novog političkog subjekta na ovim prostorima.

-Nakon dešavanja u proteklom periodu koja su dovela do kulminacije višemjesečnih neslaganja unutar SDA te da ne bismo iznevjerili povjerenje velikog broja građana, da bismo zaštitili interese lokalnih zajednica i privredu TK, FBiH i cijele države, odlučili smo da pokrenemo novi politički projekat – Pokret demokratske akcije. Želimo graditi društvo u kojem nema povlaštenih pojedinaca, ali ni povlaštenih zajednica. Upravo zato smo i svoju Osnivačku skupštinu održali u Tuzlanskom kantonu. Ovaj Kanton najbolji je primjer šta znači biti pastorče entitetskoj i državnoj vlasti. Iako su nas isključili iz SDA, njena istinska ideja ostaje duboko u nama, nosimo je od njenog utemeljenja i ona nastavlja da živi u nama kao Pokret demokratske akcije, poručio je Senad Alić, predsjednik Inicijativnog odbora PDA BiH.

Jakub Suljkanović, član Inicijativnog odbora PDA, podsjetio je na period kada je Tuzlanski kanton bio poznat po štrajkovima radnika zaposlenih u nekadašnjim privrednim gigantima, kao i po prilično slaboj ekonomiji. Međutim, značajan dio problema iz prošlosti je riješen, jer su Vlada TK i skupštinska većina stabilizovali budžet, smanjili deficit i donijeli ekonomski rast i zapošljavanje te omogućili da kantonalna preduzeća djeluju pozitivno.

-Cilj PDA jeste politička, sigurnosna i ekonomska stabilnost države BiH, a na osnovu ravnopravnosti lokalnih zajednica. Dakle, insistirat ćemo na nastavku pozitivnih procesa i poboljšanju komunikacije s lokalnim zajednicama, podršci realnom sektoru i stvaranju uslova za novi privredni rast, istakao je Suljkanović te izrazio želju da TK, kao centar industrije i poduzetništva i najmnogoljudniji kanton u BiH, postane primjer mjesta ugodnog življenja u kojem će građani ostati, naći posao i zasnovati svoje porodice.

SDA je, prema riječima Munevere Bećarević, člana Inicijativnog odbora, iznevjerila ideju Alije Izetbegovića, ali je PDA neće iznevjeriti.

-Prvi put se na TK pojavila vlast koja je tražila ono što joj pripada. Nama treba ravnopravan razvoj i, kako reče Mirsad Kukić, doskorašnji predsjednik KO SDA TK, „jaka država je skup jakih lokalnih zajednica“. Pokret je nastao kao treće historijsko „ne“ – ne koje je Tito rekao Moskvi, ne koje je Alija Izetbegović rekao Beogradu i ne koje mi kažemo centrima moći koji su trenutno smješteni u Sarajevu. Ovo je okidač za razvoj pokreta građanskog, demokratskog saveza koji će uspjeti zahvaljujući entuzijazmu i volji mladih ljudi, kojima će se otvoriti prostor za rad, i mudrosti i iskustvu starijih, da obezbijedi ravnomjeran razvoj Kantona i države i bolju budućnost, podvukla je Bećarević.

Senad Mehmedinović iz Inicijativnog odbora ovog Pokreta, kazao je da je dosta onih koji samo misle na sebe dok sve veći broj mladih i građana napušta našu zemlju, a sve veći broj građana je i u stanju socijalne potrebe.

-Naša misija je činiti opšte dobro i biti na usluzi građanima, a vizija je stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta života. U PDA se okupljaju mladi, koji su pokretačka snaga, žene i borci koji su ljubav prema našoj zemlji potvrdili na borbenim linijama. Svjedoci smo rađanja pokreta koji je i koji će biti faktor stabilnosti i prosperiteta jedine nam države BiH, istakao je Mehmedinović.

Prisutnima se obratio i Azmir Husić, koji se prvi put uključuje u politiku, a radi se o veoma uspješnom poduzetniku, rodom iz Bratunca, koji se iz SAD-a u BiH vratio nakon 15 godina.

-Drago mi je da u TK imamo jednu političku partiju koja će poticati sa ovih prostora. Smatram da naš grad i kanton zaslužuju nešto više od onoga što smo dobili za proteklih 20 godina. Obećavam da ću se zalagati za budućnost naše djece iz cijele države. S obzirom da sam iz Podrinja, s ponosom mogu reći da smo jedan od naroda u BiH koji je prolio krv od Une do Drine i od Save do mora, te kao takve nas niko ne smije stavljati u drugi plan, da nas prozivaju smo izbjeglice, jer smo mi čestit narod i to pokazujemo svaki dan – rekao je Husić.

Na Osnivačkoj skupštini također je jednoglasno usvojen i statut PDA.

Press služba

Inicijativnog odbora PDA BiH