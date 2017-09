/FOTO/ Petrović: Bez obzira na sadašnju poziciju na tabeli, Sloboda ide u top šest ekipa!

Za vikend se igraju utakmice 8. kola fudbalske BHT Premijer lige Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda sutra gostuje kod ekipe Mladosti iz Doboja kod Kaknja, a ova utakmica počinje u 16:00 sati.

Fudbaleri Slobode i stručni štab danas su otputovali u karantin u Vitez, a u ovim momentima u toku je i posljednji trening, pred sutrašnji duel sa ekipom Mladosti.

U konkurenciji za sutrašnji duel nisu Miloš Kalezić i Ismar Tandir, dok Edis Smajić ima obaveze u juniorskoj reprzentaciji Bosne i Hercegovine. Ekipu će s klupe voditi Amir Spahić i Nermin Hasić, budući da novi i aktuelni šef stručnog štaba Slavko Petrović, nije dobio potrebnu dokumentaciju i da još uvijek nisu završeni administrativni poslovi vezani za registraciju novog šefa struke ”Crveno – crnih”. Nakon što je preuzeo ekipu Slobode, koja je loše startovala, Petrović je postavio ciljeve.

– Naravno da ćemo pokušati što brže doći do dobrih rezultata i osvojiti bodove koji će nas izvući iz ovog pakla u koji je klub upao. Kada se to ostvari, postavljamo sljedeći cilj, a to je ulazak u prvih šest ekipa u državi, jer svaki igrač ispred sebe uvijek mora imati jedan cilj, koji treba da slijedi i do kojeg treba da dođe, rekao je šef stručnog štaba FK Sloboda Slavko Petrović.

Podsjetimo, loša igra i Slobodin treći poraz na domaćem terenu bez postignutog gola, prošlog vikenda, izazvao je veliko negodovanje i nezadovoljstvo publike i navijača, koji su tražili odlazak tadašnjeg šefa stručnog štaba Vlade Jagodića, zbog čega je u nedjelju i usvojena Odluka o sporazumnom raskidu ugovora između FK Sloboda Tuzla i Jagodića. Ekipa Slobode nakon sedam odigranih kola, pored tri domaća ima i jedan gostujući poraz, jednu pobjedu i dva remija.

Petrović smatra da sadašnji igrački kadar ima kvalitet i želju za borbenost na terenu, ali ukoliko se u narednom periodu ukaže prilika za dovođenje još nekih igrača na odgovarajućim pozicijama, to će biti i učinjeno.

– Ako se pojavi takva ličnost, sigurno da ćemo mi iz stručnog štabu sa Upravom kluba o tome diskutovati, jer zna se, evidentno je a znate i vi da na par pozicija imamo problema, ali to su pitanja koju mogu i kratkoročno i dugoročno da se rješavaju, smatra šef struke ”Crveno – crnih”.

Recimo na kraju i da je na prvom Slobodinom treningu pod vodstvom Slavka Petrovića u četvrtak, predstavljen i novi član stručnog štaba, a riječ je o četrdesettrogodišnjem Milanu Bosancu, koji je posljednji angažman imao u BSK ”Borča”.