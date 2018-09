/FOTO/ Pobjednička atmosfera: Održan skup PDA Tuzla na Bukinju

U pobjedničkoj atmosferi predizborni skup GO PDA Tuzla održan je u subotu 15.septembra na poligonu u mjesnoj zajednici Bukinje. Na početku skupa okupljenima se u svojstvu gosta obratio dekan Pravnog fakulteta prof.dr.Izudin Hasanović, koji je naglasio da je PDA stranka koja ima realan i primjenjiv u praksi program, baziran na vladavini prava, radu i odgovornosti. Istakao je da se PDA zalaže za pravnu državu i vladavinu prava.

Sandra Memić kandidatkinja za Skupštinu TK u svome obraćanju fokusirala se na mlade ljudi koji odlaze iz zemlje.

– Mladi ljudi su nažalost dosta zapostavljeni, u svakom pogledu, te se sve češće odlučuju za odlazak iz zemlje, tražeći svoja prava u zemljama zapada. To je prva i osnovna stvar koja se mora zaustaviti. Mladima se mora pružiti bolji ambijent, počevši od obrazovanja, pronalaska posla te drugih uvjeta koji će im omogućiti kvalitetan i dostojanstven život. Bez mladih ljudi ne možemo jačati državu. Ne smijemo dozvoliti da naša omladina bude zapostavljena i ugrožena. Ne smijemo dozvoliti da se naša omladina osjeća manje vrijednom u odnosu na mlade u drugim kantonima. Moramo se boriti za isti tretman, jer svi smo u ovoj državi jednaki i svi zaslužujemo priliku. Dragi građani, vrijeme je da mladi preuzmu odgovornost, da mladi imaju priliku da se bore za svoja prava, jer svako najbolje razumije svoju situaciju – kazala je Memić.

Kandidatkinja za Skupštinu TK, Senia Husić sa Bukinja je poručila da se kao majka suosjeća sa svim majkama u zemlji.

– Kao majka suosjećam sa svim majkama širom BiH, koje su ulagale u svoju djecu posljednje atome svoje snage, školovale ih, zamišljale ih kao ljekare, kao profesore za što su se obrazovali, da svoje poslove obavljaju u našem gradu, u našem kantonu, u našoj domovini.Međutim, upravo te majke su spakovale kofere svojoj djeci i poslale ih u bolji svijet, jer sve izvan granica BiH se doživljava kao „bolji svijet“. Mi to moramo spriječiti. Pokret demokratske akcije, radit će na stvaranju ambijenta u kojem će mlade generacije preuzeti na sebe odgovornost za sudbinu BiH, kako bi njen razvoj odredile prema viziji budućnosti, mira i općeg prosperiteta svoje domovine – mišljenja je Husić.

Kandidatkinja za predstavnički dom Parlamenta FBIH Amela Sinanović u svome obraćanju govorila je o problemu obrazovanja.

– Problem obrazovanja leži u reformama koje se provode parcijalno i koje ne prati finansijska podrška. Da bi obrazovanje podigli na nivo i standarde uspješnih zemalja potrebno je izgraditi jasnu viziju iz koje će proizaći takvo obrazovanje gdje će svaki pojedinac imati izgrađene vještine i sposobnosti kako bi bio kankurentan na tržištu rada. Davno je prošlo vrijeme kada su knjiga i tabla bili jedini izvor informacija. Našoj djeci potrebne su savremene vještine gdje će naučiti strane jezike, upoznati se sa savremenim tehnologijama, biti inovativni i imati kritičko mišljanje. Moramo dati priliku svim osobama da se obrazuju.Da bi to postigli kod mladih moramo graditi aktivizam i svijest o odgovornosti. Mladi moraju biti svjesni svoje važnosti u društvu, ali i odgovornosti jer su to buduće generacije koje će nositi razvoj našeg društva – poručila je Sinanović.

Emir Softić, kandidat za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BIH naglasio je da mu je želja da se Tuzla i kanton pomaknu sa crne tačke razvoja.

– Dvadeset i nešto godina poslije rata mi se još uvijek vozimo istim zakrpljenim cestama ,upravo onim zbog kojih i kojima mladi ljudi napuštaju ovu državu jer vide da nove ceste nema, da su nestale i ne grade se nove fabrike, nema ulaganja u TK, ne daju nam se ni s mukom zarađena i zaslužena sredstva, zakidaju nas u raspodjeli prihoda koje smo mi zaradili. U dugoročnim planovima nema izgradnje ni jednog jedinog pedlja puta koji bi vodio u naš kanton. Predugo smo čekali. Bili smo strpljivi, i previše. A sad smo više nego svjesni da stanje moramo mijenjati .Broj vas prisutnih sasvim jasno govori da to možemo i hoćemo, i da smo prepoznali s kim i uz koga ćemo to učiniti! PDA ima snagu, i što je još važnije ima čvrstu volju da trasira i izgradi široke puteve prosperiteta – jasno je poručio Softić.

Prisutnima se na kraju obratio predsjednik GO PDA Tuzla doc.dr.sc.Senad Mehmedinović, koji je na početku svog euforičnog govora pozdravio sve prisutne i zahvalio na dolasku.

– Poštovani prisutni, formalno-pravno mi kao politički subjekt postojimo 6 mjeseci i za taj period drugi koji se samo bave sa nama potvrđuju, a što mi znamo, da se rodila alternativa političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, a to je Pokret demokratske akcije. Mi se nećemo baviti drugima, mi ćemo raditi i biti odgovorni.Međutim želim reći, da mali ljudi uvijek pričaju o drugim ljudima i samo neka nastave tako, neka nastave biti mali. Pokret demokratske akcije je nastao kao potreba, jer je došlo vrijeme da se kaže stop izrabljivanju Tuzlanskog kantona. Mi nećemo biti taoci loših politika. Mi volimo naš glavni grad, poštujemo, volimo otići do njega, ali mora doći do fiskalne ali i institucionalne decentralizacije, i odluke koje se donose za TK moraju biti u interesu građana, a ne pojedinaca. Mi smo na osnivanju rekli da u PDA nema privilegovanih pojedinaca i privilegovanih zajednica, tako će i ostati – poručio je u euforičnom govoru Mehmedinović.

Građanima na Bukinju predstavljeni su svi tuzlanski kandidati za Opće izbore.