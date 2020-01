(FOTO) Priča Hasana Sejdinovića, dječaka sa down sindromom: Put do Olimpijskog zlata

Hasan Sejdinović nakon nastupa u Abu Dhabiju dočekan je gromoglasnim aplauzom u rodnoj Gračanici. No, doći do ovog aplauza i priznanja nije bilo lako. Naročito je bilo teško osvojiti zlatnu Olimpijsku medalju. A Hasan je sve to uspio! Dječak sa down sindromom uz majčinsku ljubav, vlastitu upornost i profesionalizam ljudi sa kojima je radio – na kraju je ostvario vlastiti san. San o Olimpijskom zlatu.

”Ja volim trčanje i osvojit ću još koju medalju” – rekao je Hasan Sejdinović.

Hasanova priča počinje kada se priključio treninzima u Zavodu za djecu sa poteškoćama u razvoju u Tuzli, priča njegova majka Edisa Sejdinović. Velike zasluge idu i njegovoj trenerici Nermini Mujić.

”Rezultat tog treniranja i rada je upravo ova zlatna medalja, što je meni kao majci jako drago i ponosna sam. Svi građani Gračanice su jako ponosni i na Hasana i na zlatnu medalju” – kaže Edisa Sejdinović, majka Hasana Sejdinovića.

Nakon zlatne medalje u Abu Dhabiju, Hasan Sejdinović se našao i na podiju zajedno sa Amelom Tukom, Larisom Cerić i ostalim najuspješnijim sportistima u BiH.

”Očekujemo još koju medalju, je li tako? Pošto je specijalna Olimpijada svake četiri godine, odnosno svake druge godine je zimska, pa onda ljetnja. Nemamo konačan raspored, trenutno vam ne mogu ništa reći, ali potrudit ćemo da dođemo do još koje zlatne medalje” – rekla je Edisa.

Hasan je primjer uspješne inkluzije u društvo, ali i jasan dokaz kakav potencijal imaju djeca sa down sindromom. Ovo su prepoznali i u Gračanici gdje se svake godine realizuje projekat uključenja osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti.

”To je vid inkluzije i djeca kroz sportske aktivnosti dođu do pozicije da iskažu svoj talenat i postignu rezultate. Ja vam mogu reći da sam zapanjen mogućnostima koje ta djeca pokažu. Hasan je jedan od tih koji je prošao ovu školu iz ove škole izašao itd” kazao je Osman Bukvić, predsjednik Sportskog saveza Grada Gračanica.

U ovom projektu učestvuje i 24 učenika iz redovne nastave. Atmosfera tokom ovih časova je nevjerovatna, a rezultati zapanjujući. Samo iz ovakvog odnosa prema osobama sa invaliditetom moguće je doći do zlatnih medalja… A Hasan Sejdinović se neće zadovoljiti Olimpijskim zlatom, on nastavlja trčati ka ostvarenju svojih novih ciljeva.