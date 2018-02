FOTO PRIČA: Jedino vrijeme u godini kada Bosanac poželi da živi u Hercegovini

U Tuzli je sinoć počela padati kiša, normalna kiša što bi rekli, a kroz nju je jutros počeo da propaduje i snijeg. Postade tako normalna kiša, ledena sniježna kiša, zavi prirodu i krovove u bijelo, al ostade lijepa samo onima što je posmatraju kroz prozor. Izlazak van nimalo prijatan, vožnja cestama posebno teška. Nigdje nijedne grtalice, ni mrve soli na cesti. Izgleda gledali prognozu, najavljeno 8 stepeni. Čekaju da priroda sama odradi sav posao.

Zrak na izgled čist, no i to samo na izgled, jer mjerenja pokazuju umjereno zagađenje s indeksom u žutom koji iznosi 74. To je Tuzla danas, osvanula pod snijegom jutros u 8 sati 3 stepena Celzijusa. Već u 9, živa se spustila na nulu. Čekamo … ili da ponovo naraste i otopi snijeg ili da sve što je palo na mjestu zaledi. To ne zavisi od hidrometeorologa, već od “onog gore”.

Bradina, mjesto gdje završava Bosna i počinje Hercegovina. Živa je na 6 stepenu Celzijusa, slaba kiša u zraku.

Za to vrijeme na drugom kraju naše zemlje, druga i priča. Mostar 13 stepeni. Sunce se probija kroz oblake. Palo je i malo kiše, ali temperatura ostala ista. Zrak čist, prosto mami da ga udahneš punim plućima.

Ista slika i u Jablanici.Živa pokazuje 9 stepeni.

I pogled iz Širokom Brijega podsjeća na proljeće. 11 stepeni je u zraku.

Hvala našim vijernim čitateljima na fotografijama današnjeg puta kroz Bosnu i Hercegovinu. Slikovitog prikaza smjene godišnjih doba i klime. Možda jedinog doba u godini kada Bosanci požele da žive u Hercegovini?!