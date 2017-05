/FOTO/ Prijem u Gradskoj upravi za predstavnike Mesne industrije Menprom

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, sa saradnicima upriličio je danas u Gradskoj upravi prijem za predstavnike Mesne industrije Menprom, čiji proizvodi su, na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, osvojili priznanja za vrhunsku kvalitetu u pet kategorija, kao i Povelju Novosadskog sajma za vrhunski kvalitet ocijenjenih proizvoda.

„Ove godine smo osvojili dosta nagrada, nismo se nadali, jer mi smo dosta samokritični i mislimo da to može još bolje. U sklopu ocjenjivanja kvaliteta proizvoda, koje je obavila stručna komisija Novosadskog sajma, u kategoriji Meso i proizvodi od mesa, Menprom je nagrađen sa pet velikih zlatnih medalja za pet proizvoda iz brenda Premi, Pureća prsa dimljena, Pileća prsa dimljena, Goveđi pršut, Goveđa pikant i Bosanski sudžuk, koji je osvojio titulu i posebnu nagradu za šampiona grupe. Još jedno posebno priznanje za Mesnu industriju Menprom, stiglo je u vidu Povelje Novosadskog sajma za vrhunski kvalitet ocijenjenih proizvoda. Ovo je mlad tim sa dosta iskustva i dosta požrtvovan tim, uigrani smo i svako radi svoj dio posla. Prateći nove tehnologije, sve novo što se pojavi u Europi i na tržištu, mi to primjenjujemo, pratimo i to se pokazalo uspješnim, sa ovim nagradama. Svake godine imamo povećanje proizvodnje i nove proizvode“, izjavio je Alija Šehović direktor proizvodnje.

1 of 3

U ime građana Tuzle gradonačelnik je čestitao osnivaču Mensuru Aliću i menadžmentu firme Menprom iz Tuzle za ovaj veliki uspjeh.

„Mi odavno znamo da je Mesna industrija Menprom Tuzla odavno dostigla visoke europske standarde, ali evo sada imamo potvrde sa sajma koji ima najveću tradiciju u regionu, od 84 godine, od Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Dobiti odjednom pet zlatnih medalja, to je zaista spektakularno veliki uspjeh. Zaista sam ponosan, kao građanin Tuzle i kao gradonačelnik. Čestitam. Firma Menprom ima 170 radnih mjesta, nama je dostići ovakav uspjeh, a pogotovo u Federaciji BiH, zaista teško, jer smo opterećeni ovim sistemom. Zamislite šta bi se sve postiglo da dođe do smanjenja javne potrošnje i da se realnome sektoru da, sa manjim nametima, prilika da zaposle što više ljudi. Važan je Menprom i kao uzor drugim firmama, proizvodili hranu ili bilo šta drugo proizvodili, da dokažu sebi da i oni mogu. Dokaz je Menprom da mi možemo, da može ova zemlja, jer je mnogo, mnogo manje, ovakva kakva jeste, zadužena od susjednih zemalja“, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.