/FOTO/ Prvaci prejaki za ”Crveno – crne”

Dvostruki prvak fudbalske BHT Premijer lige Bosne i Hercegovine mostarski Zrinjski, kući se nakon nedjeljnog duela sa tuzlanskom Slobodom vratio sa punim plijenom.

U prvih petnaestak minuta susreta, dobra igra oba tima.

Najprije Amer Ordagić u prvim minutama utakmice pokušava svoj tim dovesti u vodstvo, ali njegov pokušaj sprečava Kenan Pirić.

U 20. minuti susreta Sulejman Krpić pada u kaznenom prostoru, ali sudija Edin Jakupović ne svira penal, tako da je igra nastavljena.

U nastavku susreta bilježimo šanse Zilkića i Krpića, ali bez konačne realizacije.

Nakon prekršaja igrača Slobode u 27. minuti, sa dvadeset metara iz slobodnog udarca mrežu domaćih je zatresao Miloš Filipović iz slobodnog udarca, te svoju ekipu doveo u vodstvo.

Do kraja prvog poluvremena, izdvajamo i pokušaj Osmanagića iz domaće Slobode, ali lopta odlazi preko gola.

Na početku drugog poluvremena ekipa Zrinjskog je krenula furiozno, te bilježimo šansu Nemanje Bilbije, ali mladi golman Tuzlaka Azir Muminović je osujetio njegov pokušaj.

Sloboda je u 54. minuti imala izvrsnu priliku za izjednačenje. Nakon ubačaja Ordagića, loptu je prema golu Pirića uputio Milan Ćulum, no golman Zrinjskog je bio siguran.

U 59. minuti novi šok na Tušnju za igrače Slobode. Najbolji pojedinac Miloš Filipović postiže svoj drugi pogodak za 0:2, što je bio i konačan rezultat utakmice.

Još jedna šansa za gol za ekipu Slobode propuštena je u 71. minuti utakmice. Nakon ubačaja iz kornera, lopta dolazi do mladog Salkića, ali njegov udarac glavom odlazi nekoliko metara iznad gola, te ni u ovom pokušaju igrači domaće ekipe nisu uspjeli da zatresu gol Pirića.

1 of 24

– Prezadovoljan sam igrom i ovom izvedbom svoje ekipe na zaista jednoj kvalitetnoj utakmici i na jednom gostovanju gdje je teško odnijeti bodove. Sloboda je kvalitetna ekipa, no mi smo na vrijeme dali prvi gol, nakon čega su se oni malo demoralisali. U drugom poluvremenu smo na vrijeme dali i drugi i to je sve dovelo do toga da je Sloboda izgledala k'o razbijena vojska, rekao je nakon utakmice Blaž Slišković – šef stručnog štaba HŠK ”Zrinjski” Mostar.

– Devalvirali smo sve ono što smo uradili u prethodne dvije utakmice. Naravno da sam ja očekivao neizvjesnu utakmicu sa Zrinjskim. Ako se Zrinjskom dozvoli veliki broj kontra napada i ovoliko naših nekontrolisanih posjeda lopte, budući da smo gubili čiste lopte u sredini gdje oni to kažnjavaju, onda šta drugo očekivati. Čak nismo stvarali ni prilike koje smo stvarali do sada, prokomentarisao je Vlado Jagodić – šef stručnog štaba FK ”Sloboda” igru svoje ekipe.

Do kraja utakmice, Zrinjski je držao loptu u svom posjedu, te sačuvao svoju prednost i zasluženo slavio na Tušnju.

Tako je Sloboda doživjela svoj drugi poraz pred domaćim navijačima, bez postignutog gola na svom terenu.

Da li Slobodu i igrače očekuju bolji dani, bolja igra i organizovanost, ostaje da vidimo u nastavku prvenstva.

TV prilog sa ove utakmice pogledajte u centralnoj informativnoj emisiji ”Crno i bijelo” večeras u 18:30 sati.

U narednom 6. kolu, 27. avgusta u 17:00 sati Sloboda gostuje kod zeničkog Čelika.