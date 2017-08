/FOTO/ Putna komunikacija Bokavići – Poljana: Započeli radovi na lukavačkoj općini

Na osnovu Sporazuma o redovnom održavanju putne infrastrukture na području općine Lukavac, danas su izvođeni radovi na dijelu putne komunikacije Bokavići – Poljana, koja je važan alternativni pravac za općine Lukavac, Tuzla i Živinice. Putna komunikacija na lukavačkoj strani dužine je 250 m, od ukupno 1.050 m, koliko iznosi dužina puta koji povezuje Bokaviće i Poljanu, koja je dio MZ Kiseljak.

Načalnik Općine Lukavac Edin Delić, izrazio je zadovoljstvo zbog kako je kazao, malog projektu, koji ima veliki značaj.

„Radi se o iznimno važnom kilometru puta, koji povezuje općinu Lukavac i grad Tuzlu, to je kilometar puta koji povezuje Bokaviće, Poljanu i Kiseljak, koji je od velikog značaja za lokalno stanovništvo. Ključni značaj ove dionice puta nije samo to. Ovo je alternativni put koji može poslužiti da poveže općinu Lukavac sa gradom Tuzla i regionalnu komunikaciju u slučajevima kada dođe do zastoja saobraćaja na petlji Šički brod, jer je tu bilo zastoja i zbog udesa i različitih protesta. Nama je od vitalnog interesa da se ova komunikacija osposobi, u ovom trenutku to je makadamski put, u drugoj fazi imamo koordinaciju sa gradom Tuzla da zajednički ovo riješimo i da na neki način ovom stanovništvu, koje pripada hrvatskoj zajednici Poljana, to bude moralna poruka da mi brinemo i da želimo to riješiti. Ovim putem, njima je i Tuzla bliža. Ovo je jedna ravna dionica koja nije komplikovana za izvesti, imamo odličnu saradnju mjesnog stanovništva. Ubijeđen sam, da će uskoro uslijediti i dalje aktivnosti i da ćemo ubrzo osposobiti ovaj put kao tačku koja nas povezuje“, kazao je načelnik Delić.

Šef Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle Kemal Kurević, iskazao je očekivanja da će kroz sardnju i djelovanje doći do realizacije projekta.

„Grad Tuzla čini napore da putnu infrastrukturu na području grada Tuzle dovede u što kvalitetnije stanje, a želimo riješiti i potrebe građana. Ovdje se radi o saradnji grada Tuzle i Općine Lukavac i očekivanja su da će doći do realizacije ovog projekta. Pomenuto je da on ima višestruku ulogu, jako nam je bitno da povezuje dva naselja, da imamo jedan alternativni pravac za neke neprilike na postojećem regionalnom i magistralnom putu. U ovoj fazi smo se i dogovorili da podloga bude što kvalitetnija, postavljanje zastora, sa krajnjim ciljem postavljanja asfaltnog zastora. Pored naših sredstava, pripremali smo inicijativu da uključimo i sredstva Direkcije cesta Kantona, jer se radi o interesu dvije lokalne zajednice na Kantonu, kazao je Kurević.