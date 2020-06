/FOTO/ Remontni radovi Centralnog grijanja Tuzla na nekoliko lokacija

Javno preduzeće Centralno grijanje d.d. Tuzla trebutno na nekoliko lokacija u gradu vrši remonte radove.

Trenutno se izvode radovi na revitalizaciji i zamjeni dotrajalih cijevi na dionici Most BKC – Most Livnica kao i cijevi koje su u profilu pješačkog mosta Livnica koji je dok traju radovi, neprohodan za pješake. U prethodnom periodu izvršeno je pjeskarenje odnosno skidanje hrđe, čišćenje cijevi i antikorozivna zaštita, te zamjena oslonaca na kojima su cijevi.

”Osim toga planirali smo i da prođemo kroz prohodni kanal ispod mosta BKC, primjetili smo da ima sonovod, pa smo i kolegama kazali da trebaju sanirati kroz taj prohodni kanal. Ti radovi su prilično opsežni, na ovoj lokaciji ima 420 metara trase vrelovoda na ovom potezu, do mosta kod Livnice”, naveo je Suljo Sarić, tehnički direktor JP Centralno grijanje d.d. Tuzla.

Radovi kod pješakog mosta kod Livnice će trajati narednih mjesec dana.

”Ovo nam je nova situacija, na ovom mostu, mijenjamo hamburške lukove, mijenjamo jedan dio dotrajale cijevi. Dobro je što je juni, imamo vremena, da uradimo sve kako treba”, kaže Sarić.

Radovi se izvode i na Stupinama gdje je u toku zamjena dotrajalih cijevi na magistralnom vrelovodu.

”Nalazimo se na lokaciji naselja Stupine, od objekta Stupine B11 magistralni vrelovod ide u rekonstrukciju do mosta preko rijeke Jale, i nastavak do raskrsnice kod Raiffeisen banke i prelaz ispod južne saobraćajnice do sredine E bloka na Sjenjaku. Dio tih radova obavlja Centralno grijanje a dio naš izvođač, koji smo odredili na tenderu prije ovih remontnih radova. Tako da smo svi u tim poslovima, radimo svako svoju dionicu i nadamo se da će biti završeno u narednih mjesec i po dana”. , istakao je tehnički direktor JP Centralno grijanje d.d. Tuzla.

Na ovom dijelu vrelovoda bit će povećan profil cijevi, pa samim tim i protok vrele vode za ovaj dio grada. Vrijednost radova je oko 500 hiljada KM, a izvode se u saradnji sa Gradom Tuzla.