/FOTO/ Sloboda u posljednjoj domaćoj ovosezonskoj utakmici nije slavila pobjedu

Fudbaleri tuzlanske Slobode iz posljednje ovosezonske utakmice na stadionu Tušanj nisu izašli kao pobjednici. Tri boda otišla su u Krupu na Vrbasu, čiji igrači su kao gosti s 3:1 savladali domaću ekipu.

Domaća Sloboda u utakmicu 9. kola Liga za prvaka BiH na stadionu Tušanj protiv Krupe ušla je sa imperativom pobjede i inicijativom na terenu.

Već preko Efendića u devetoj minuti susreta imali su šansu za vodstvo, ali lopta odlazi pored gola.

Tri minute kasnije Nikola Dujaković pokušava zatresti Slobodinu mrežu, no mladi Azir Muminović je bio na visini zadatka.

Pred kraj prvog poluvremena, Elvir Koljić odbijenu loptu šutira u gol Slobode za 0:1.

Dvije minute kasnije nakon centaršuta Jašarevića, Koljić ponovno udarcem glavom trese mrežu Muminovića i svojoj ekipi osigurava dvostruko vodstvo.

U drugom poluvremenu uslovi za igru su zbog nevremena bili otežani, no to nije spriječilo Kalezića da domaćoj ekipi pokuša osigurati pogodak, no lopta je otišla pored gola.

U sedamdesetoj minuti Darko Todorović, sjajnim udarcem loptu šalje u gol Jovana Kutića i domaćoj ekipi osigurava jedini pogodak u ovom susretu.

Petnaest minuta kasnije Ajdin Redžić je postavio konačan rezultat utakmice, postigavši treći pogodak za gostujući tim.

– I jedan i drugi trener, moj kolega Jagodić i ja smo rekli da ćemo u ovu utakmicu ući rasterećeno i mislim da smo, pogotovo u prvom poluvremenu ponudili jednu dinamičnu utakmicu koja je vrijedna Premijer lige, a pogotovo Lige za prvaka BiH, tako da se ne mogu postidjeti ni jedan ni drugi trener. No, mi smo imali više sreće i iz tih nekih svojih šansi postigli pogotke. Na odmor nakon prvog poluvremena smo otišli sa vodstvom od 2:0. U drugom poluvremenu, budući da je bilo nevrijeme nismo postojali na terenu, nevrijeme je prošlo i mi smo ponovo zaigrali kako treba, postigli još jedan pogodak i završili utakmicu sretno, rekao je nakon susreta Slobodan Starčević – šef stručnog štaba FK Krupa.

– Ja sam upozoravao svoje igrače da je Krupa nezgodna ekipa i da ako u ovu utakmicu, ne uđemo onako kao što smo ušli protiv Radnika možemo imati problema. Dozvoliti gostujućoj ekipi na u tri minute prvog poluvremena postigne dva gola je veliki luksuz. Na odmoru sam od igrača tražio da tu prednost gostiju probamo smanjiti, da napravimo zanimljivu utakmicu i mi smo to uspjeli. Mislim da se utakmica lomila kod 2:1. Trebalo je malo odlučnosti i malo sreće naravno, obzirom da smo i u prvom poluvremenu imali nekoliko prilika. Kontra napad je prijetio, ja znam šta Krupa ima u svojim redovima, a mi smo imali danas dosta slabosti u ekipi koje su bile katastrofalne i taj treći gol Krupe u drugom poluvremenu je slomio i ono malo nade što smo gajili, stav je Vlade Jagodića – šefa stručnog štaba FK Sloboda.

Posljednju ovosezonsku utakmicu u okviru 10. kola Lige za prvaka BiH fudbaleri Slobode igraju u nedjelju, 28. maja u 17:00 sati u Mostaru, kao gosti ekipe Zrinjskog.

TV prilog sa susreta Sloboda – Krupa gledajte u nedjelju, 21. maja u 16:15 sati u emisiji ”Ljepša strana dana”.