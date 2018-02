/Foto/ Solana d.d. Tuzla dobila novu Upravu

Nadzorni odbor kompanije Solana d.d. Tuzla imenovao je novu Upravu društva sa direktorom Bakirom Smailagićem na čelu. Nova Uprava najavljuje jačanje liderske pozicije najvećeg proizvođača soli u regiji, povećanje efikasnosti poslovanja, kao i nove investicije u cilju novih zapošljavanja i proširenja kapaciteta.

“Solana d.d. Tuzla je u svojoj 133 godine dugoj povijesti bila i ostala sinonim za kvalitet. Spoj tradicije i kvaliteta promaknuo je Solanu u istinskog lidera kada je u pitanju proizvodnja i prodaja soli kako na domaćem tržištu, tako i u regionu. Zadatak nove Uprave je svakako zadržati kvalitet, povećati efikasnost poslovanja i razvijati nove proizvode na bazi soli. Dugoročno ćemo planirati investicije kojima ćemo povećati proizvodne kapacitete Solane. Sve ovo Solani će omogućiti dugoračan prosperitet, očuvanje vodeće pozicije na tržištu i mogućnost upošljavanja novih zaposlenika. Moram istaći da su naša najveća vrijednost zaposlenici, te ogromno znanje i iskustvo koje u Solani generiramo od 1885. godine. Također, naše poslovanje ćemo razvijati kroz samostalni razvoj kompanije i transparentan odnos s poslovnim partnerima i lokalnom zajednicom”, izjavio je Bakir Smailagić novoimenovani direktor kompanije Solana d.d. Tuzla.

So se na ovim prostorima oduvijek proizvodila, i Tuzla je grad soli u kojem eksploatacija ovog za život neophodnog sastojka prema povijesnim činjenicama datira unazad 2500 godina. Solana d.d. Tuzla je jedna od najstarijih kompanija u Bosni i Hercegovini i naša najstarija prehrambena industrija. Proces proizvodnje soli se odvija po principu tzv. “zatvorenog kruga”, čime je postignuta apsolutna zaštita od mogućih vanjskih uticaja i onečišćenja. So se eksploatira iz izvora slane vode koji se posebnim slanovodom doprema direktno u fabriku, prerađuje i pakuje bez dodira ljudske ruke ili drugih vanjskih uticaja. Sa idelanim omjerom zdravih sastojaka, Tuzlanska so se nalazi u mnogim proizvodima domaćim i inozemnim, a njen najpoznatiji brand je pakovanje 1 kg. kao neizostavni dio svakog domaćinstva u Bosni i Hercegovini sa kojom je Solana neprikosnoveni lider na domaćem tržištu. Osim Tuzlanske soli tu su još i Dijetalna so, Tabletirana so, Nitritna so, kao i Industrijska varena nejodirana so, zatim, Do – do začini, i Destilovana voda. Solana d.d. Tuzla svoje proizvode izvozi u zemlje regije i EU.

Solana posjeduje i posluje u skladu sa integrisanim sistemom upravljanja. Implementirani standardi kvalitete ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, HACCP, Kosher i Halal, jasno definišu sljedivost u proizvodnji soli.

Bakir Smailagić rođen je 1972. godine u Tuzli. Iza sebe ima veliko iskustvo u obavljanju rukovodećih dužnosti u kompanijama kao što su Mlin i pekara Ljubače, Klas d.d. Sarajevo, Konzum d.d. Sarajevo, te Velpro d.d. Sarajevo, CPA d.o.o. Tojšići. Diplomirani je ekonomista, a dodatna znanja i vještine sticao je u okviru programa edukacije Unilever company, Sarajevo. Na mjesto direktora kompanije Solana d.d. Tuzla imenovan je 18. decembra 2017. godine.