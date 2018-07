/FOTO/ Stari nisu zaboravljeni: Članovi Udruženja “Zemlja djece” u posjeti penzionerima

Da penzioneri nisu zaboravljeni i da o njima brinu svi, pa čak i najmlađi, danas su pokazala i djeca iz Udruženja „Zemlja djece“. U Domu penzionera, za sve korisnike, organizovali su kulturno-zabavni program, te su družeći se s njima, pokazali senzibilitet i brigu za starije što korisnicima ovog Doma mnogo znači.

„Naše Udruženje u zadnjem periodu radi na tome da taj jedan jaz između generacija starih i djece ne treba da posmatramo kao neku prepreku, nego to vidimo kao jedan resurs. Jedan od razloga zbog čega smo došli ovdje jeste da napravimo sinergiju i druženje između starih i djece. To nam je primarni cilj. S druge strane želimo da se djeca saosjećaju sa starim i iznemoglim osobama i da saznaju za taj period života kada budu stari, da to nije težak period života.“ – kazao je Adnan Drndić, socijalni radnik, predstavnik Udruženja „Zemlja djece“.

Na poboljšanju kvaliteta usluge koja se pruža korisnicima Doma penzionera radi se svakodnevno. Druženja se organizuju stalno, a sve kako bi se penzionerima uljepšali starački dani.

„Osmislili smo da poboljšamo taj njihov društevni život da im učinimo provod u ovoj ustanovi što kvalitetnijim i što boljim, organizovali smo razne radionice i loto koji oni vole.“ – rekao je Mersed Mandžukić, socijalni radnik u Domu penzionera Tuzla.

Korisnici Doma penzionera ovom prilikom su uživali u koncertu kojeg su pripremili članovi Udruženja „Zemlja djece“. Osim pjesme uz gitaru, djeca su za penzionere pripremili i različite radionice izrade nakita i igranja društvenih igara.

„Ovdje smo kako bismo uljepšali dan starijim osobama, da pravimo nakit i kako bi pokazali kako se mi sad zabavljamo i da se sjete kako su se oni zabavljali. Nadam se da ćemo neke uzbudljive stvari raditi i da se igramo sa starim osobama i da im uljepšamo dan.“ – kazala je Nejla Tač, članica Udruženja „Zemlja djece“.

Osmijeh na licima penzionera mogao se vidjeti tokom cijelog druženja sa djecom. Kažu sretni su kad im bilo ko dođe u posjetu, a najsretniji ako su to djeca. Jedna od korisnica usluga Doma penzionera ističe da se raduje svakoj posjeti.

„Posjeta, svaka posjeta nama mnogo znači da nismo sami, nebitno da li su to mala djeca dođu ili odrasli, stvarno nam mnogo znači da nismo sami.“ – istakla je Sadeta Hasičić, korisnica u Domu penzionera Tuzla.

Tokom ovog zanimljivog druženja, penzioneri su imali priliku igrati i tombolu, koja im je, kako kažu omiljena igra. Oni najsretniji su dobili i nagrade, koje su pripremili članovi Udruženja „Zemlja djece”, te napominju da se na ovom druženju neće zaustaviti, te da će uskoro, sa novim idejama i nov ovog im poklonima ponovo doći u posjetu korisnicima u Domu penzionera.