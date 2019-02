/FOTO/ Strastveni kolekcionari: Omer i Nerma iz Tuzle imaju 1200 vrsta kaktusa

Više od 1200 vrsta kaktusa nalazi se u domu Omera i Nerme Zimić iz Tuzle. Ovaj bračni par već 25 godina pravi jedinstvenu kolekciju kaktusa i sukulenata koji njihovu kuću pretvaraju u pravi vrt raznolikih vrsta i oblika kaktusa. Ljubav prema ovim izuzetno interesantnim biljkama došla je sasvim slučajno.

„Sve je krenulo jednog zanimljivog kaktusa, vrste stapelije koja ima izuzetno jak cvjetić, na sebi ima petokraku, pa je unutra jedan novi krug. Kad sam prvi put vidio taj cvjetić to me je jako iznenadilo i od tog momenta sam krenuo razmišljati o kaktusima i sukulentima i tako je krenulo njihovo sakupljanje.“ – priča nam Omer Zimić.



Od tada, pa do danas, Omer kaktuse nabavlja gdje god da otputuje. Najviše ih kaže ima iz Grčke i Srbije. Uglavnom ih kupuje na sajmovima cvijeća koje ne propušta gdje god oni bili, a kaže da ne zna koliko je do sada novca potrošio, na ovaj, kako ga on naziva, izuzetno skup „sport.“

„Uglavnom svaka biljka je priča za sebe, svaka ima posebnu draž, od svog oblika, cvjetića, svih tih elemenata koji krase biljke. Iz Italije imamo isto jako puno jer smo bili na sajmu cvijeća u Italiji.“ – dodaje Zimić.



Uz Omera, kaktuse i sukulente zavoljela je i njegova supruga Nerma. Iako uživa u njihovim zanimljivim oblicima i cvjetovima koji su vrlo neobični, ponekad se jako teško brinuti o njima.

„Pa nekada da, kad treba sve oprati, sve obrisati, padne tu dosta i prašine, ali to stvarno zajedno radimo i nikad nije preteško, bude jedan-dva dana teško ali Bože moj, moramo se snalazit.“ – kaže nam Nerma Zimić.

Sljedeći korak ovih strastvenih i vrlo neobičnih kolekcionara je odlazak u martu ove godine u Italiju na sajam cvijeća. Nadaju se kažu, da će se vratiti sa bar stotinu novih vrsta kaktusa.