/FOTO/ Tri gola Krpića u pobjedi Slobode protiv Mramora

Fudbaleri Slobode danas su odigrali prvu utakmicu u sklopu 9. memorijalnog turnira “26. august” u kojoj su pobijedili domaćina NK Mramor golovima Krpića i Grahovca i time se plasirali u finale koje se igra u nedjelju, a protivnik Slobodi će biti pobjednik iz sustreta NK Sloga Tojšići i NK Kiseljak.

Sloboda je do vodstva došla na samom otvaranju utakmice, a strijelac je bio Krpić koji pogađa mrežu domaćina u 3. minuti. U nastavku utakmice koju je pratila jaka kiša, Sloboda nastavlja stvarati prilike, ali nedostajala je precizna završnica. Najbolju priliku za gol u nastavku imao je Mehmedagić u 31. minuti kada je savladao golmana Zahirovića, ali loptu na gol liniji zaustavlja odbrambeni igrač Mramora. Do kraja prvog dijela i domaći su mogli do gola, a u najboljoj prilici je bio Džanić u 40. minuti, ali njegov udarac zaustavlja Hadžić te se na pauzu odlazi sa minimalnom prednošću Slobode.

Otvaranje drugog poluvremena pripalo je fudbalerima Slobode koju su imali nekoliko prilika, a do drugog gola crveno-crni dolaze u 58. minuti preko Krpića. Samo minut kasnije, Sloboda dolazi do trećeg gola, a strijelac je Grahovac koji je u igru ušao sa klupe, zamijenivši Zilkića. Potvrdu dobre igre Slobode stigla je u 66. minuti kada Sulejman Krpić koristi odlično dodavanje Grahovca i treći put matira golmana NK Mramora za 0:4. Do kraja utakmice, domaćin turnira dolazi do gola, a strijelac je Bajrić koji pogađa mrežu Hadžića u 82. minuti i postavalja konačan rezultat utakmice NK Mramor 1 FK Sloboda 4.

Inače, utakmicom između NK Mramor i FK Sloboda Tuzla zapčeo je 9. memorijalni turnir “26. august” koji se tradicionalno organizuje u znak sjećanja na rudarsku tragediju u Rudniku “Dobrnja” 1990. godine, kada je u jami “Jug” poginulo 180 rudara.

Nakon prve utakmice u kojoj su slavili fudbaleri Slobode rezultatom 1:4, upriličena je ceremonija otvorenja, a turnir je otvorio predsjednik NK Mramor, Salih Delić. Delegacije učesnika turnira položile su i cvijeće na spomen-obilježje poginulim rudarima.

Turnir se nastavio utakmicom između NK Sloga Tojšići i NK Kiseljak, a u nedjelju je na rasporedu utakmica za treće mjesto kao i finalna utakmica, prenosi FK Sloboda.

FK Sloboda Tuzla: Hadžić, Salihović, Ignjatović, Mehmedagić, Lazevski, Ćulum, Hairlahović, Ordagić (c), Kalezić, Zilkić, Krpić (Erić, Beganović, Salkić, Zukić, Đorđilović, Jahić, Grahovac, Osmanagić, Smajić, Husić, Tandir)