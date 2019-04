/FOTO/ U Kalesiji svečano obilježen Dan Armije RBiH

U Kalesiji je danas centralnom svečanošću obilježen Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Armija RBiH formirana je 15.aprila 1992.godine i bila je zvanična oružana snaga Republike Bosne i Hercegovine.

Organizator svečanosti za područje TK je Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, dok je domaćin Organizacija demobilisanih boraca „23.maj“ Kalesija uz podršku općinskog načelnika Seada Džafića. Svečanost je počela postrojavanjem ratnih jedinica.

“Dan ratnih jedinica općine Kalesija je 8.4.i do sada nismo obilježavali taj datum ali kroz ovaj dio mi smo htjeli da i to objedinimo i da u narednom periodu u kontinuitetu počnemo obilježavati Dan ratnih jedinica naše općine, jer je to jedan od značajnih datuma”-kazao je Mirzet Alić predsjednik Organizacije demobilisanih boraca “23.maj” Kalesija.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 1996. godine povodom obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti BiH , odlikovao Armiju RBiH Ordenom slobode. Formiranje Armije RBiH 1992.godine nije bilo nimalo jednostavno. Zbog toga obilježavanje datuma njenog formiranja emotivno je za sve posebno za one koji su bili njeni članovi u tim najtežim godinama.

“Za nas Kalesijce i mene kao načelnika ovo je izuzetno važan dan jer je Kalesija dala veliki doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Kalesija je prvi oslobođeni grad koji je pružio otpore širenju agresora kao aerodromu u Dubravama i kasarni na Husinu. Znači, u Kalesiji je postavljen stub odbrane Bosne i Hercegovine. Mi Kalesijci smo posebno ponosni na taj datum”istakao je načelnik Sead Džafić.

Povodom Dana Armije položeno je cvijeće na spomen obilježje u Kalesiji, odata dužna počast onima koji su stali na branik domovine i za nju dali najvrjednije što su imali, svoje živote. Također, upriličena je i Svečana akademija, kao i takmičenje u raznim sportskim aktivnostima.

Kako je istaknuto tokom svečane akademije, onda kada je to bilo najteže, Armija je pokazala najviši stepen morala i spremnosti da se bori za najviše ciljeve, koji ostaju kao univerzalna vrijednost. Iako takvu borbu neki danas žele relativizirati, to su dokazale brojne sudske presude, pa imajući to u vidu, s ponosom danas se može reći da je Armija RBiH na dostojanstven način odbranila građane na ovom prostoru.

U svom obraćanju premijer Kantona Jakub Suljkanović je istakao da će Vlada TK, kao i svake godine do sada, podržavati obilježavanje godišnjice formiranja Armije RBiH i realizaciju aktivnosti koje provodi Savez demobilisanih boraca TK.

„Našim današnjim aktivnostima i djelima koje činimo, kroz zdravstveno zbrinjavanje, pomoć u liječenju, projekte podrške stambenom zbrinjavanju demobilisanih boraca, stipendiranju njihove djece i brojnim drugim projektima želimo iskazati našu podršku njihovim porodicama i opredjeljenje da u miru nastavimo graditi Bosnu i Hercegovinu, zemlju ravnopravnih građana, za kakvu su se i oni borili”, rekao je premijer Suljkanović istakavši također da je Vlada u proteklom periodu uradila Zakon o značajnim datumima, kojim su sistematično pobrojani datumi od posebnog interesa za Tuzlanski kanton. Izrađene su biste našim narodnim herojima i izdata Monografija II Korpusa, kao trajni podsjetnik na herojska djela i uzoran ratni put II korpusa i Armije Republike Bosne i Hercegovine.

„Pored navedenog, od ove godine smo i u nastavne programe u školama uvrstili izučavanje perioda 1992-‘95. Dešavanja iz ovog perioda su obrađena i na adekvatan, obrazovno – pedagoški način prilagođena učenicima devetih razreda osnovnih škola. Sve je to doprinos da se sačuva sjećanje na djela Armije RBiH”, zaključio je premijer Suljkanović.

Na ovoj manifestaciji su okupljeni demobilisani borci iz svih općina TK i predstavnici boračkih organizacije iz Srednjeg Podrinja – Srebrenica, Vlasenica, Bratunac, Zvornik, Milići kao i borci iz Brčko Distrikta BiH. Nakon svečanog programa upriličena su i sportska takmičenja.

Osim premijera Suljkanovića, u ime Vlade Tuzlanskog kantona današnjoj svečanosti prisustvovali su ministar za boračka pitanja Enes Gegić, ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mufid Klinčević.

(RTV Slon/Neon TV)