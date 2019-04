/FOTO/ U susret ramazanu: Održana Večer ilahija i kasida

Predramazanska Večer ilahija i kasida upriličena je u ponedjeljak, 29. aprila 2019. godine u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Tuzla i Behram-begove medrese, uz podršku Muftijstva tuzlanskog.

Radost zbog dolaska ramazana se mogla osjetiti u pažljivo osmišljenom programu ove večeri. Prigodnom besjedom i ramazanskom čestitkom obratio se muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

„Od svih radosti iščekivanja među najznačajnijima je predramazansko iščekivanje koje potiče iz duše i srca svakog muslimana i muslimanke, iz vjere i naše svijetle tradicije. Činimo to pojedinačno, porodično, hvala Allahu dž.š., činimo to i zajednički kao što smo se večeras okupili da se sjetimo Allahovih blagodati i da sa Allahovim bereketom dočekamo šehri-ramazan. To je najbolje vrijeme koje je Allah dž.š. dao na ovom svijetu. Mi to znamo i zbog toga je toliko našeg ushićenja i radosti, zbog našeg takvaluka, naše duboke snage za kojom čeznemo. Ramazan-i-šerif i ibadeti u njemu, posebno post, put su na kojem ćemo se popraviti i u našoj duhovnosti, učvrstiti naše korake na siratal-mustekimu i još bolje razaznati naše zadaće, vidjeti naše ciljeve. Činit ćemo to obilato i u našim porodicama, i u našim džematima, i u našem narodu u ovoj našoj lijepoj zemlji“, kazao je muftija Fazlović.

Uvodno ašere proučio je polaznik tuzlanskog mekteba Solina Harun Omerović. Recitalima o ramazanu i njegovim blagodatima program su uljepšali članovi recitatorske sekcije Behram-begove medrese.

Učešće u programu uzeli su hor Behram-begove medrese, hor Medžlisa Islamske zajednice Tuzla „Gazi Turali-beg“, hor VIS Merak Sapna, kao i solisti Šejma Mehić, Harun i Izudin Čamdžić.