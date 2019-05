/FOTO/ U Tuzli obilježen “Majčin dan”: Članice “Nove ženske inicijative” organizovale humanitarni bazar

Međunarodni dan majki i majčinstva već četvrtu godinu za redom u Tuzli obilježile su članice „Nove ženske inicijative“ iz Tuzle.

Cilj obilježavanja ovog dana, kako kaže Zlata Smajić, potpredsjednica Udruženja, jeste da se osim glavne uloge majki iskažu i njihove sposobnosti pravljenja rukotvorina.

“Mi smo ovdje priredile jedan humanitarni bazar, gdje prodajemo rukotvorine koje su izradile naše članice, majke, i to uz pomoć učenika OŠ Brčanska Malta, koji su i ove godine nam pomogli u izradnji dekupaža. Sav prikupljeni novac, uputit ćemo najugroženijim porodicama kojima je on potreban. Ovom prilikom zahvalila bih se svim našim partnerskim prijateljima Pivari Tuzla, Genelecu, pekari Kabil, OŠ Brčanska Malta, ali i Gradu Tuzla koji nam je omogućio ovaj prostor, i koji nam pomaže u organizovanju ovog događaja.” – kazala je to Zlata Smajić, potpredsjednica Udruženja “Nova ženska inicijativa” iz Tuzle.

Učenici OŠ Brčanska Malta, osim što su doprinijeli izradnji humanitarnog bazara, priredili su i progodan kulturno-zabavni program, a sljedeće sedmice bit će organizovani i