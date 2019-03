/FOTO/ U Tuzli obilježen Svjetski dan Down sindroma: U šarenilu boja sa bh. sportistima uživali svi!

U šarenilu različitih čarapica, danas je u Tuzli obilježen Svjetski dan osoba sa Down sindromom. Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom kako bi se što bolje integrirali u naše društvo. Sa mnogim sportistima djeca sa Down sindromom danas su uživala u košarkaškoj utakmici, al i mnogim drugim aktivnostima, posvećenim samo njima.

Baš zato što izrazito vole sport, djeca sa Down sindromom, danas su i mogla uživati u mnogim sportskim aktivnostima. Bitno je kako kažu organizatori, uključiti djecu u sve sportske procese, kako bi se osjećali jednakim.

“Same sportske aktivnosti ali i generalno inkluzija u društvu normalni društveni život je nešto što osobama sa Downovim sindromom jako znači. Nekako su ove sportske aktivnosti najbolji i najjednostavniji način da ih se uključi u društvo, da osjete sportski duh iz prve ruke, jer ova djeca su najveći navijači na svim mogućim utakmicama, tako da im dajemo priliku da vide kako je biti sa druge strane te priče” – kazala je Naida Drljević, jedna od koordinatorica projekta Prijateljsko takmičenje „Specijalna olimpijada“.

A sportski duh i timski rad, pokazali su i košarkaši Slobode koji su sa djecom igrali, trčali, smijali se i zajedno veselili ovom danu. Osim njih, veliko oduševljenje bio je i dolazak Amela Tuke, jednog od najboljih bh. atletičara, ali i jednog od ambasadora Specijalne olimpijade. Ponosan je i sretan što je svojim prisustvom izazvao veliko oduševljenje djece, ali i što je dio cjelokupne priče, kazao je Tuka, ali i poslao građanima jasnu poruku.



“Moramo imati to u glavi da smo svi isti i da ne postoje različitosti, jer nikad ne znate šta vam nosi dan, a šta noć. Ja sam sretan što svojim prisustvom mogu da uveličam sve ovo i da svi zajedno se družimo sa našom djecom, tako da se oni ne osjećaju drugačijim od nas nego da zajedno igramo košarku i fudbal, trčimo i da se smijemo” – istakao je Amel Tuka, najbolji bh. atletičar i jedan od ambasadora „Specijalne olimpijade”.

Nažalost, svijest građana još uvijek nije na zavidnom nivou. Društvo, kako kaže Dženanova majka, ne pokazuje ni jednu vrstu empatije prema djeci koja imaju Down sindrom. Djeca se svakodnevno susreću sa diskriminacijom, čak i u zdravstvenim institucijama.

“U ambulantu kad dođemo niko ne gleda što djeca ta ne mogu da stoje na hodniku, kad kažeš da je dijete sa posebnim potrebama, kažu šta mu fali može on stojati kao i mi. Na gradinu kad dođemo. Vi znate da ta djeca nemaju strpljenja, niko ne priznaje to što su oni djeca sa posebnim potrebama, da bi trebali prije njega uzeti nego neko dijete koje je zdravo” – kazala je Hajra Đerzić, majka .

Jedan od problema koji muči roditelje djece sa Down sindromom jeste nepostojanje institucija koje bi prihvatile brigu o ovoj djeci, nakon smrti roditelja.

“Problemi? Problemi su najgore šta posle naše smrti? Gdje će ta djeca. Kad bi se mogao neki dom napravit za tu djecu u TK, jer to nemamo. Eto to bih najviše voljela” – kazala je Hajra Đerzić, majka.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od hiljadu živorođene djece, jedno ima Down sindrom. Pretpostavka je da u Bosni i Hercegovini živi više od hiljadu osoba s Down sindromom, a ako poznajete barem jednu, znate da su to osobe koje nesebično pružaju ljubav svima oko sebe. Topli, dobrodušni, vedri i veseli karakteristike su koje krase osobe sa Down sindromom, a budući da je njihovo stanje uzrokovano viškom hromosoma 21, upravo ovaj dan 21. mart obilježava se kao njihov dan.