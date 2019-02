/FOTO/ U Tuzli otvorena izložba “SAD u bh. štampi”

U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla danas je otvorena izložba „Sjedinjene Američke Države u bh. štampi do početka Velikog rata”. Poslije Sarajeva, Doboja, Zenice, Trebinja i Mostara, izložba koja predstavlja prva spominjanja Amerike u bosanskohercegovačkim printanim medijima, bit će otvorena do 13. februara. Izložbu, koja donosi tekstove o SAD-u koji su objavljeni od 1866. godine do 1914. godine i početka Prvog svjetskog rata, pripremili su uposlenici Media centra uz tehničku podršku digitalnog arhiva INFOBIRO.

Zanimljivo je da je pojam Amerika, u bh. štampi po prvi put spomenut u drugom broju Bosanskog vjestnika, koji je pokrenut upravo 1866. godine, kada je aktiviran i transatlantski telegrafski kabl. U praksi to je značilo da su vijesti iz daleke i prekookeanske zemlje u Evropu, ali i obrnuto, dolazile mnogo brže nego ranije, odnosno, stizale su brzinom od osam riječi u minuti, za razliku od ranijeg desetodnevnog putovanja brodom.

“Mi smo željeli izložbom pokazati kako je kontekstualizirana Amerika. Izdvojili smo tri do četiri kategorije. Jedan je svakako naučni iskorak Amerike. Naše novine prenose Teslin izum kako će se vijesti prenositi bežičnim putem. Drugi dio su građevinski uspjesi. Načini kako oni prave zgrade od 12 do 14 spratova. Također ima i dio koji govori o njihovim reklamama.” – kazao je za RTV Slon Dragan Golubović, urednik izložbe.