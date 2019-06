/FOTO/ U Živinicama održana Međunarodna naučno-stručna konferencija ”BiH: izazovi 2019-2029”

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku – Dislocirano odjeljenje u Živinicama bio je domaćin Međunarodne naučno-stručne konferencije ”BiH: izazovi 2019-2029” koja je na jednom mjestu okupila više od 40 učesnika, među kojima su univerzitetski profesori i stručnjaci iz pakse naše zemlje i regiona, te studenti ove obrazovne institucije. Gdje je naša zemlja trenutno i gdje bi se mogla naći za desetak godina, pitanja su, na koja su odgovore pokušali dati eminentni stručnjaci iz oblasti prava, ekonomije, međunarodnih odnosa, političkih nauka i civilnog društva. Kroz tri sesije, prisutni su imali priliku poslušati ali i raspravljati o različitim temama koje se tiču naše zemlje.

”Ovo je još jedan od načina kako Pravni fakultet ulaže svoju energiju, trud, ne samo u nastavno-naučni proces nego i organizovanje ovakvih konferencija kako bi se unaprijedilo društvo i zajednica u cjelini. Mi se iskreno nadamo da će poruke sa ove konferencije doprinijeti i društvu i zajednici i sasvim sigurno razvoju pravnog sistema do 2029. godine”, kazala je ovom prilikom doc.dr. Benjamina Londrc, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku acc. prof. dr. Džemal Najetović kazao je da žele ponuditi društvu i nauci određena uputstva, smjernice do kojih će doći putem rezultata naučnih istraživanja, a odnose se na neka predviđanja sa čime bi se BiH mogla suočiti u narednih 10 godina, kakvi su to izazovi, prijetnje.

”Mi želimo da damo doprinos da to bude harmonizirano, da bude prosperitetno, jer prosperitetna društva oslanjaju se na rezultate naučnih istraživanja”, kazao je prof. Najetović.

Do sada je Pravni fakultet Univerziteta u Travniku organizovao svake godine po jednu međunarodnu konferenciju posvećenu određenoj temi, ali od ove godine odlučili su da to budu dvije, jedna u sjedištu Fakulteta, a druga u Živinicama u dislociranom odjeljenju. Ovaj put, veliki interes za konferenciju su iskazali studenti, koji su bili u prilici vidjeti kako nastaje naučno djelo, koja je to metodologija primijenjena. Uz sve to, tema konferencije je i više nego interesantna i važna za bh. društvo.

”Ne samo da smo ukazali na probleme, jer nažalost u BiH mi puno imamo ljudi koji ukazuju koliko su stvari loše, nego imamo izvanredno 40 učesnika koji će konkretno da predlože i rješenja. Evo na koji način mi možemo da riješimo te probleme sa kojima smo se susreli”, rekao je doc. dr. Haris Hasić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku uvijek teži izvrsnosti, ovaj fakultet svoju pažnju usmjerava na studente ali i društvo, te želi biti pokretač promjena, naučno-kulturni motor bh. društva. Stoga će rezultati Međunarodne naučno-stručne koferencije biti objavljeni u Zborniku radova, a ova vrsta publikacije ući će u naučne baze podataka i biti dostupna bh. javnosti.

Međunarodna naučno-stručna konferencija ”BiH: izazovi 2019-2029” bila je također prilika za inauguraciju profesora Džemala Najetovića u akademika Evropske akademije nauka. Ovom prilikom predsjednica Akademije Snježana baronesa Rajačić i akademik Mladen Bodiroža uručili su profesoru Najetoviću lentu redovnog člana Evropske akademije nauka.