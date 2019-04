/FOTO/ Učešće uzelo 250 stručnjaka iz svijeta: Na Evropskom Univerzitetu Brčko održan naučni skup

Sedmi stručni skup o temi „Modeli razvoja – iskustva drugih i naše mogućnosti“ održan je danas u Evropskom univerzitetu Brčko. Ovaj značajni događaj okupio je više od 250 stručnjaka iz 16 zemalja svijeta. Fokus jednog ovakvog skupa bio je razmjena iskustava stručnjaka iz BiH sa kolegama iz drugih država, a sve u cilju podizanja nauke u našoj zemlji na jedan viši nivo.

„Do sada smo publikovali više od 700 naučnih radova. Imamo nekih 17 država koje su prisutne na skupu. Sigurno je saradnja sa drugim Univerzitetima bitna i mislim da će ovakav vid saradnje svakome dobro doći u Bosni i Hercegovini.“ – kazao je prof.dr. Nedeljko Stanković, rektor Evropskog univerziteta Brčko.

Da je naučna saradnja između Univerziteta značajna, mišljenja su i gosti današnjeg skupa iz SAD-a. Ovakvu saradnju, koja će iznijeti generacije naučnika, Univerzitet iz Bostona sa Evropskim Univerzitetom u Brčkom nastavlja i u narednom periodu.

„Zaista mi je drago što sam ovdje na ovoj naučnoj konferenciji. Cijenimo razvoj zajedničke saradnje. Ove godine smo nabavili jedan uređaj treće generacije od kojih će jedan biti ovdje na Univerzitetu, a jedan na Harvardu, tako da ćemo zajednički moći raditi određene analize. Radi se o sekvenceru treće generacije, koji će biti od koristi svim studentima.“ – istakao je Joseph V. Thakuria, M.D., M.M.Sc, Harvard Medical School.

Na ovom internacionalnom skupu govorilo se o temama koje će u budućnosti biti od izuzetnog značaja. Svoje predstavljanje i iskustva sa naukom prenijeli su brojni stručnjaci iz svijeta. Njihovim idejama sada bi se trebali voditi i naučnici iz Bosne i Hercegovine.

„Današnje teme su klima, digitalizacija, također tu je i obnovljivi izvor energije. To su sve pitanja migracija koji se ne mogu rješavati svaki za sebe nego to moramo zajedno riješiti. Smatram da je ovaj interdisciplinarni rad veoma važan, čak i ako intelektualno hoćemo preživjeti moramo raditi sve zajedno, a ne da ih odvajamo.“ – rekao je Habil Wolfgang Rohrbach, University of Vienna

„Tema ove konferencija veoma je važna za nas u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza zato što je posvećena modusu razvoja. Samim tim možemo da izmjenjujemo iskustva i koristimo ih u daljem razvoju nauke.“ – istakao je prof.dr. Kirill Shevchenko, Russian State Social University, Minsk.

U svojih osam godina postojanja, koliko ih Evropski univerzitet u Brčkom broji ove godine, profesori ove ustanove trudili su se na najbolji način prenijeti znanje svojim studentima. Zbog toga iz godine u godinu i organizuju ovakve i slične skupove, koji će novim generacijama donijeti nova znanja, korisna kako za njihovu, tako i za budućnost društvene zajednice.

„Znanje ne samo da prenosimo drugim generacijama, nego znanje i radimo. Mi proizvodimo znanje, a ovi naši stručnjaci će tako u svojim radovima nešto novo donijeti, a to novo ćemo mi predložiti kao moguće rješenje problema koji tište i ovu zajednicu pa i bližu i širu.“ – zaključio je Rudika Gmajnić, prorektor za nauku na Evropskom Univerzitetu Brčko

Osim naučnog skupa i plenarnih izlaganja, na današnjoj konferenciji dodijeljen je i počasni doktorat akademiku, prof.dr. Muhammadu Abdul Azizu Ahmed Al Bakeru iz Katra, koji sarađuje sa Evropskim univerzitetom Brčko. Kako su najavili iz ovog Univerziteta, na ovom naučnom skupu se neće stati. Ovakvi skupovi postat će tradicionalni, a sve s misijom da doprinese kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini.