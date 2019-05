/FOTO/ Uredno stanje na Akumulaciji Modrac, za sada nema razloga za zabrinutost

Trenutna situacija na Akumulaciji Modrac je uredna i građani naselja u općini Lukavac i nizvodno od Akumulacije nemaju razloga za zabrinutost, navode iz Javnog preduzeća ”Spreča” d.d. Tuzla.

Uposlenici ovog preduzeća su prethodnih dana izvršili pripremu za ono što bi moglo uslijediti nakon prognoza meteorologa i izvršeno je ispuštanje vode iz akumulacije.

”Mi smo u periodu od 8. maja već započeli sa određenim aktivnostima i povećanim ispuštanjem vode iz akumulacije Modrac jer smo pratili prognoze i vidjeli smo da se predviđaju znatno veće količine padavina nego su bile u prethodnom periodu. Rezultat toga je svakako oslobađanje velikog prostora u Akumulaciji, da se smjesti voda koja je pala u vidu kiše prethodne noći. Sreća pa se nisu ostvarile prognoze meteorologa gdje su najavljivali 80 do 100 litara po metru kvadratnom, nego su one bile znatno manje. Stanje u 9 sati – nivo u Akumulaciji je 198,06 metara nad morem, u odnosu na jučer on je veći za 26 centimetara i ima tendeciju porasta, ali u konačnici ne bi trebao da predstavlja nikakvu opasnost i neće doći do preliva na brani”, kaže za RTV Slon direktor JP ”Spreča” d.d. Tuzla Suad Hasanović.

Trenutno je povećan dotok vode kroz vodotok rijeke Turija zbog obilnih padavina u općini Banovići, a rijeka Spreča još nije dostigla svoj vrhunac, međutim kako ističe Hasanović, u Akumulaciji Modrac ima dovoljno slobodnog prostora, tako da nema razloga za uzbunu.

”Rijeka Spreča će tokom dana dostići svoj vrhunac s obzirom na dužinu vodotoka i broj pritoka koje se ulijevaju u nju. Dotok u 9 sati u Akumulaciju Modrac kroz ova dva vodotoka je oko 60 metara kubnih vode u sekundi, ispuštanje iz Akumulacije se vrši u količini od 16,2 metra kubna u sekundi, dakle nekih 45 do 50 metara kubnih u sekundi mi akumuliramo u ovom periodu. Ta akumulacija odnosno količina vode koja se akumulira će u narednom periodu biti veća kako će se povećavati dotok vode kroz korito rijeke Spreče. U Akumulaciji Modrac ima dovoljno slobodnog prostora i on trenutno iznosi oko 28 miliona metara kubnih vode, tako da možemo ovu vodu koja će nakon nekoliko sati doći Sprečom smjestiti u Akumulaciju i na osnovu prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se prestanak padavina, tako da građani nemaju razloga da budu zabrinuti”, riječi su Hasanovića.

Iz Agencije za vodno područje rijeke Spreče naveli su da danas očekuju porast Spreče u nizvodnom dijelu od Akumulacije Modrac, a direktor Hasanović kaže da bilo kakav porast nije rezultat povećanog ispusta ili bilo kakvog djelovanja JP ”Spreča”.

”On se povećava isključivo zbog padavina koje su se desile i koje rijeka Spreča nosi sa sobom, uključujući pritoke poput Jale. Na Karanovcu je kota 330 kritična tačka i trenutno ona nije još u tom nivou, vjerovatno će doći do povećanja ali to nije ni blizu onog nivoa vodostaja iz 2014. i vjerujem da neće doći do plavljenja”, zaključuje Hasanović.