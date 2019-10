(FOTO) Za 10. Bijenale ”Umjetnost minijature u BiH” pristiglo 350 radova

U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli svake druge godine se, sada već tradicionalno, održava ”Umjetnost minijature BiH”. Naime, iz uprave BKC-a objašnjavaju da su pripreme za ovogodišnje jubilarne 10. Bijenale uveliko u toku dok je danas izvršena selekcija radova.

”Pred nama je 150 autora negdje oko 350 radova selekciona komisija će napraviti selekciju radova i poslije njenog rada znat ćemo koji će radovi ostati,” rekao je Hari Ejubović, profesor umjetnosti.

Radove će odabrati stručni savjet od pet članova, a izložba će biti otvorena 20. oktobra i trajat će do 20. novembra. Kada su u pitanju kategorije za izlaganje one su različite; od slikarstva, grafike, do skulpture i instalacije.

Promocija likovnog stvaralaštva, razvoj kulture grada, države…

”Ove godine smo dobili manje radova, ali smo dobili kvalitetnije. Mislim da ćemo sljedeće Bijenale napraviti pomake u organizaciji i konceptu. Imamo goste i umjetnike iz regiona i Evrope,” objašnjava Ejubović.

U konačnici, cilj Bijenala jeste promocija minijature kao specifičnog likovnog izraza. Važnost samog događaja ne ogleda se samo kroz promociju likovnog stvaralaštva nego je njen značaj veći jer se radi o manifestaciji koja doprinosi razvoju kulture Grada Tuzle, Tuzlanskog kantona i same Bosne i Hercegovine.