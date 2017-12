/FOTO/ Zakuhajmo spoj turizma i gastronomskih delicija, otvorena zimska turistička sezona na Jahorini

Na olimpijskoj ljepotici Jahorini otvorena je nova zimska turistička sezona, koja će i ove godine svim posjetiteljima ponuditi mnoštvo sadržaja. No, kako turizma nema bez dobrog zalogaja, otvarenje sezone bilo je odlična prilika da se udruže nadeleko poznate gastronomske delicije i turistički interesentane lokacije.

„I ovaj puta korsitimo priliku što je otvorena zimska turistička sezona na Jahorini, ovdje smo u ovom prelijepom objektu, na ovoj našoj olimpijskoj ljepotici, da upotpunimo ovaj događaj, otvaranja zimske turističke sezone, ovakvim jednim lijepim gastro susretima prikažemo sve ono što Republika Srpska ima kao domaći proizvod od zapadne Krajine do Trebinja, i nama je drago da ste vi svi mediji koji pratite ovaj projekat Kuhinjice i prezentujete i promovište sve ono što je domaće, nama jeste cilj da što više promivšemo domaće proizovde, zdravu hranu, sa ovih prostora i mi smo ovom prilikom za kraj godine odlučili da se okupimo ovdje i da sve ono što je dobro i da pokažemo, a vi da ocijenite“, poručio je ovom prilikom Predrag Gluhaković, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

Ovaj, jahorinski, po svemu sudeći dobitni spoj, čistog planinskog zraka, zimskog turizma ispunjenog slasnim ukusima zdrave hrane omogućili su produkcija serijala „Kuhinjica“ i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Da „Kuhinjica“ zna spajati nutritivne vrijednosti hrane kroz izbalnsiranost moderne i tradicinalne kuhinje, danima ili još bolje godinama uvjeravaju se naši gledateji svakog radnog dana, a da zna spojiti gastonomiju i turizam uvjerile su se naše reporterske ekipe. No, u bogatu i jedinstvenu gastro ponudu moraju se uvjeriti i turisti koji u Bosnu i Herecegovinu dolaze sve više.

„Podaci svjetskih agencija za istraživanje pokazuju da su turisti sve više zainteresovani za našu regiju , a da li će to tako biti u budućnosti zavisi od toga kako ćemo ih dočekati, ispratiti, ugostiti. Poznati smo kao gostoljubljiv narod, ali ako nemamo šta ponuditi od hrane, a hrana je jedan od osnovnih elemenata turizma jer odakle god dolazi turista on morate priznati mora i jesti, uz to mora i spavati, dakle smještajni kapaciteti, što duže ostane gastronomija sve više ima prostor da pojača ekonomiju turizma.“ istakla je prof.dr. Marija Knežević, dekanica Fakulteta za turizam i ugostiteljstvo.

Višestruko nagrađivani svadbarski kupus iz Brčkog, Zlatiborsko jutro, romanijska kuhinja, hercegovački delikatesi, jagnjetina i teletina ispod saća, organski proizvodi od bundeva, kolači, pite, slatka i slana jela, sokovi, vina, planinski čajevi, samo su dijelić iz bogate ponude tradicionalne bosankohercegovačke autohtone kuhinje koja, sve više, svoj put pronalazi do osjetljivih čula iskusnih svjetskih gastro znalaca. Moderni turisti sve više su avanturisti i istraživači, a za osvajanje novih avantura potrebna im je energija, i dobra tjelesna sprema. Nju će obezbijediti konzumiranjem zdrave i izbalansirane hrane. Znaj to i u produkcijkom timu serijala „Kuhinjica“ koji već jedanest godina na naše ekrane donosi zdrave recepte ali i mjenja sliku o kulinarstvu uopće.

„Što se kulinarstva tiče, tu smo napravili niz projekata, uglavnom smo se bazirali na zdravu hranu i na pravilan način pripreme hrane što je doprinjelo poboljšanju kvaliteta kulinarstva na ovim prostorima.“ kazao je Dejan Čavić direktor gastro serijala „Kuhinjca“ .

I upravo zdrava, izbalansirana, istovremeno moderna i tradicionalna hrana i kuhinja može upotpuniti ono što Bosna i Hercegovina, zemlja na raskrsnici puteva nudi: od mora do planina, od pašnjka i zelenila do kamenitih kanjona i divljih rijeka, čistih voda, zdrave hrane, bogata kulturno-historijskijim i prirodnim nasljeđem, spomenicima kulture. A to je ono što moderni turista traži. Prepoznali su to i u „Kuhinjici“, pa će u serijalu prema riječima Dejan Čavić direktor gastro serijala „Kuhinjca“ biti tradicionalna jela na neke savremene načine, kako bi smo mogli da ih prilagodimo da očuvamo što više nutritivnih vrijednosti u samim jelima.“

Sve kapacitete za razvoj bogate turističke ponude imamo, a do pravog sinergijskog zamaha u razvoju turizma poželjet ćemo vam uživanje u novim kulinarskim dostignućima uz recepte iz Kuhinjice i vaše Telvizije Slon ekstra, a prava prilika da ih već stavimo na kušanje blagdani su koji slijede. Bon apetit i prijatno!