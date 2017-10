/FOTO+VIDEO/ BHT Premijer liga BiH: Sloboda minimalnim rezultatom poražena u Banja Luci

U okviru 10. kola fudbalske BHT Premijer lige Bosne i Hercegovine fudbaleri Slobode su sinoć u Banja Luci minimalno poraženi od domaćeg Borca rezultatom 1:0

Domaći Borac je utakmicu otvorio sa dominacijom na terenu i uz podršku većeg broja navijača, iako su susret na klupi dočekali standardni prvotimci ovog tima Asmir Avdukić, Bojan Puzigaća i Mladen Veselinović.

No to ih nije omelo da već u četvrtoj minuti utakmice dođu do prvog pogotka. Na ubacivanje Gorana Galešića reagovao je Petar Kunić, koji je savladao gostujućeg golmana Azira Muminovića i svoj tim doveo u vodstvo od 1:0.

Bilježimo i slobodan udarac Gorana Galešića sa oko 20 metara, ali njegov pokušaj brani Muminović, nakon čega do odbijene lopte dolazi ponovno Kunić, i postiže pogodak, ali je gol poništen zbog nedozvoljene pozicije

Nije Sloboda mogla izjednačiti ni nakon slobodnog udarca Sulejmana Krpića. Njegov pokušaj sigurno je odbranio golman domaćeg tima Nemanja Trkulja.

U drugom poluvremenu osjetno je poboljšana igra Slobode. Preuzeli su ”Crveno – crni” inicijativu na terenu, ali bez konkretne realizacije. Bila je primjetna kontrola igre, uz nekoliko šansi, ali niti jedna nije iskorištena. Borac je u potpunosti čuvao svoju minimalnu prednost.

Izdvajamo šansu za Slobodu preko Ignjatovića, prema Krpiću ali golman domaćih je bio siguran.

Pokušala je Sloboda doći do pogotka i preko Ismara Hairlahovića u 69. minuti utakmice sa oko 18 metara, ali golman Borca loptu izbacuje u korner.

U listu strijelaca imao je namjeru upisati se i mladi Edis Smajić u 83. minuti meča, ali njegov pokušaj je osujetio Nemanja Trkulja.

Trener ”Crveno – crnih” nije bio zadovoljan ishodom susreta u Banja Luci.

– To lice moje ekipe u prvom poluvremenu je bilo jako loše. Borac je otvorio utakmicu onako kako smo mi htjeli da igramo. Otvorili su utakmicu jako agresivno, spustili su loptu, brzo igrali i došlo do zasluženog vodstva od 1:0. U drugom poluvremenu smo vidjeli totalno drugu sliku moje ekipe. Preuzeli smo inicijativu i pokušali doći do izjednačenja, ali to nam nije uspjelo. Ostaje žal za bar jednim bodom, izjavio je između ostalog nakon utakmice Slavko Petrović – šef stručnog štaba FK Sloboda Tuzla.

Ekipa Zorana Milinkovića, nakon minimalne pobjede nad gostujućom Slobodom, popela se na peto mjesto na tabeli.

– Jesmo u prvom poluvremenu izgledali dobro, ali u drugom poluvremenu smo značajno pali. U drugom poluvremenu jesmo bili borbeni i grčevito smo branili prednost, ali tako igra ekipa koja je opterećena rezultatom. Nismo uspjeli da se smirimo i uspostavimo pas igru u drugom poluvremenu. Moram priznati da je Sloboda bila bolja i da smo trpjeli veliki pritisak drugo poluvrijeme, bio je iskren Zoran Milinković – šef stručnog štaba FK Borac Banja Luka.

Fudbaleri Slobode će reprezentativnu pauzu iskoristiti za mini pripreme i prijateljske utakmice koje će igrati u Bijeljini i u Tuzli, a već 14. oktobra na stadionu Tušanj, dočekuju ekipu Sarajeva. Nakon 10. odigranih kola Sloboda zauzima deseto mjesto na premijerligaškoj tabeli sa devet osvojenih bodova, dok prvoplasirani Zrinjski ima 27.

Detaljniji TV izvještaj sa susreta Borac – Sloboda, pogledajte večeras u 18:30 sati u centralnoj informativnoj emisiji ”Crno i bijelo”.