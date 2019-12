Fra Željko Nikolić: Božić pronalazi ljudske putove obnove povjerenja među ljudima

Božićnu poruku povodom najradosnijeg blagdana svih kršćana danas je uputio fra Željko Nikolić, gvardijan Franjevačkog samostana Sv. Petra i Pavla.

Tuzlanski gvardijan podsjetio je na poruke koje događaji koji prethode najradosnijem blagdanu sa sobom nose.

„U Božiću, svetkovini Božjega učovječenja, kršćani svih denominacija prepoznaju radikalnu novost Božje objave čovjeku i svijetu, a ta radikalna novost tiče se prvotno čovjeka, njegova života, njegovih odnosa i njegove budućnosti u svijetu.”, rekao je fra Nikolić.

Između ostalog fra Nikolić je danas istakao da u svijetu koji je, nažalost, postao mjesto vladavine straha, isključivanja drugoga, svijet zidova i nepovjerenja, globalni i političko uvjetovani refleks isključenja drugoga, nacionalizam i zatvaranje u skučene identitete, ratovi, borba za moć i utjecaj rezulturaju globalnom psihozom straha, mržnje na strance i ljude drugih uvjerenja i religija.

“Svjesni svih tih strahova i negativnih procesa koji opterećuju svijet i našu zemlju, kršćani u Božiću, Božjemu iskoraku u naše ljudsko postojanje i naše ljudsko tijelo, pronalaze izlaz, pronalaze način kako živjeti svoje konkretne živote s iskrenom nadom da i svijet i naša zemlja mogu biti smisleniji, pravedniji, bolji i iskreniji. Ako je Bog bio toliko naklonjen čovjeku da postaje sudionik ljudske patnje i radosti do kraja, do same smrti, onda kršćanin i svaki iskreni čovjek može svladati sve te nametnute strahove, isključivosti, mržnju i nepovjerenje. Božić zapravo „ubrizgava“ u čovjeka smisao života u svijetu kojim luta, on razbija nametnute strahove čovjeka od čovjeka, on pronalazi ljudske putove obnove povjerenja među ljudima. Iz toga razloga kršćani cijeloga svijeta i našega grada Tuzle žele, u radosti i toplini ovih svečanih dana, ustrašenome i poniženom čovjeku podsvijestiti one velike i ohrabrujuće evanđeoske riječi: „Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin“ (Lk 2,10-11).

Gvardijan franjevačkog samostana Sv. Petra i Pavla dodao je da želi poslati i podijeliti poruku koja razbija strahove, isključivost i nepovjerenje u našemu svijetu, sa bogatima i siromašnima, s onima koji imaju političku i religijsko-političku odgovornost u javnome prostoru, s onima koji grade nepravedne ekonomske strukture, sa svakim čovjekom dobre volje u našemu gradu, u našoj domovini Bosni i Hercegovini i diljem svijeta.

“Franjevci koji u svome naviještanju i djelovanju u Bosni već stoljećima upravo naglašavaju ovu božićnu, otvorenu, minornu, malu i „siromašku“ teologiju Boga, čovjekova suputnika i supatnika, žele da ova poruka oživi u konkretnosti naših ljudskih susretanja, u pravednijoj i odgovornijoj politici, u solidarnijem gospodarstvu i ljudski obilježenom pravu te u boljem i humanijem životu sve naše braće i sestara u ovoj lijepoj zemlji.

Svim kršćanima našega grada, domovine Bosne i Hercegovine i cijeloga svijeta ovom porukom nade želim čestit Božić, a svima vama, poštovani prijatelji iz našega Grada, Kantona i cijele zemlje, želim svako dobro, Božji blagoslov i sreću u novoj 2020. godini.“, navedeno je u božićnoj poruci fra Željke Nikolića.