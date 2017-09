Francuska bira polovicu senata, težak ispit za Macrona

Francuska danas bira polovicu novih senatora, u izborima koji su važani za predsjednika Emmanuela Macrona i njegov plan reformi, javlja AFP.

Oni su i test za predsjednika kojem pada popularnost nakon što je neočekivano pobijedio na predsjedničkim izborima u maju.

Macron ne očekuje da osvoji većinu mjesta u senatu, ali bi se zadovoljio ako osvojio dovoljno mjesta da ima tri petine glasova u oba doma parlamenta, što mu je neophodno da provede ustavne reforme. Međutim, to je neizvjesno jer u izborima za senat ključnu ulogu imaju predstavnici lokalne vlasti kod kojih Macronove reforme nisu popularne, navodi AFP, prenosi Fena.

Bira se 171 senator od ukupno 348. Macronova stranka ima samo 29 senatora, koji su prešli iz drugih stranaka, s obzirom na to da je ona tek nedavno osnovana. Macron je zacrtao kao svoj cilj da osvoji od 40 do 50 mjesta u senatu, ali je i to preambiciozno s obzirom na to da ankete pokazuju pad popularnosti.