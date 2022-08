Fudbaleri Slobode žele nastaviti niz bez poraza

Fudbaleri tuzlanske Slobode u 7. kolu Premijer lige BiH na Gradskom stadionu u Banovićima dočekat će Posušje. Tuzlaci su u seriji pozitivnih rezultata i žele da nakon utakmice s Posušacima ostanu na istom kolosjeku.

Slobodu u ovoj utakmici neće predvoditi šef stručnog štaba Adnan Jahić koji je u prošlom kolu dobio crveni karton, pa se na današnjoj press-konferenciji medijima obratio njegov asistent Adnan Osmanhodžić.

– Analizirali smo ih, analizirali su oni nas, analizirali smo i Sarajevo gdje smo osvojili bod. Ono što nam niko ne može oduzeti je borbenost, angažman naših igrača i za to im skidam kapu. Sigurno je da Posušje kao ekipa ne zaslužuje ovako malo bodova što su osvojili u ovih šest utakmica. Sigurno su kvalitetnija ekipa od toga. Imali su i oni utakmice sa Borcem, Tuzlom, Sarajevom gdje su se pokazali u dobrom svjetlu, tako da smo ove sedmice radili na maksimalnom angažmanu igrača kako bi što bolje odigrali tu utakmicu. Moram pohvaliti naše navijače, nosili su nas protiv Borca i Tuzle i uz njihovu podršku nadam se da ćemo ostvariti povoljan rezultat – ističe Osmanhodžić.

Junak Slobode u utakmici sa Sarajevom bio je golman Semir Bukvić.

– Očekuje nas jedna teška i zahtjevna utakmica u kojoj naravno želimo da dođemo do našeg cilja, a to je pobjeda i da osvojimo tri boda. Možda ova utakmica i nije toliko atraktivna u percepciji javnosti kao što su bile prethodne, ali ništa lakša neće biti nego ove prethodne utakmice. Mi se nadamo da ćemo doći do pozitivnog rezultata i učinit ćemo sve da tako bude – rekao je Bukvić.

Utakmica Slobode i Posušja igra se u subotu na Gradskom stadionu u Banovićima u 17.30 sati.