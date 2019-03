Fudbalska reprezentacija BiH u Inkluzivnom Fudbalu igraće za zlato

Ženska fudbalska reprezentacija u inkluzivinom „Unified“ fudbalu igrat će finale na Svjetskim Igrama Specijalne Olimpijade u svojoj diviziji. Bosanskohercegovačke djevojke slavile su veliku pobjedu u posljednjoj utakmici u grupnoj fazi. Nije počelo dobro, gubili smo 0:2 u ranoj fazi utakmice, a početkom drugog poluvremena bilo je 0:3, nakon toga naš tim je zaigrao mnogo bolje. U samo desetak minuta stigli smo do 3:3 a pet minuta do kraja i do velike pobjede i konačnog rezultata od 4:3 za naše djevojke.

Da je danas veliki dan za našu reprezentaciju na Svjetskim igrama u Abu Dhabiju govori i podatak da su u prijepodnevnim satima stonoteniseri u dublu zauzeli drugo mjesto, srebrom se okitio i Irfan Kulić u singlu dok su bronzane medalje osvojili Ena Ćatović u plivanju i Njegoš Mihajlović u skoku u dalj i u trci na 400 metara.