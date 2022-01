FUTSAL EURO/ Selektor Krezo: Igrači su ostavili srce na terenu

Krezo na press konferenciji prokomentarisao nastup BiH protiv Azerbejdžana, ali i na cjelokupnom šampionatu.

Nakon sinošnje utakmice na FUTSAL EURO između BiH i Azerbejdžanom (2:4)u Ziggo Domu u Amsterdamu održana je i press konferencija bh. tima.

Selektor Ivo Krezo je prokoemntarisao igru našeg tima u večerašnjem duelu.

“Čestitam Azerbejdžanu na pobjedi, čestitam i svojim igračima, ostavili su srce na terenu. Pokušali smo doći do bodova, nismo uspjeli. Ostaje žal, mislim da smo zaslužili barem bod, ali to ostaje za neku drugu priliku, neko drugo prvenstvo. Imali smo dobru igru u prvom poluvremenu, nakon nekih loših reakcija primamo dva gola, protivnik nas je kaznio. Uspjeli smo se vratiti, dati gol. To smo priželjkivali jer je ostalo još dosta vremena do kraja. Pokušali smo i sa igrom golman-igrač, nismo uspjeli da postignemo izjednačujući gol. Na kraju individualna greška i primamo četvrti gol. Hvala još jednom igračima, hvala i našoj publici koja je došla u velikom broju, a ja se nadam da smo ostavili dobar utisak i da ih nismo razočarali“, rekao je selektor Krezo o utakmici, a potom se osvrnuo na nastup na Evropskom prvenstvu:

“Da kažem da smo zadovoljni, ne možemo reći. Nismo osvojili niti jedan bod. Ovo nam je prvo Evropsko prvenstvo, vidjelo se da nemamo iskustva na ovom nivou. Pojedinim dijelovima utkamica možemo biti zadovoljni, ali to je malo za ovo takmičenje. Ja se nadam da će igrači još bolje raditi u svojim klubovima i da na ovakvim utakmicama i u kvalifikacijama budu još jači, bolji i onda se ne trebamo bojati.“