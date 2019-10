Gastroenterohepatologija UKC Tuzla vodeća po broju objavljenih istraživanja

Liječnici gastroenterohepatologije Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla imaju najviše objavljenih znanstvenih radova u BiH i zemljama regije i to u svjetskim znanstvenim časopisima. Naime, tuzlanska gastroenterohepatologija je vodeća po broju objavljenih naučnih istraživanja i članaka u svjetskim časopisima.

Kako u razgovoru za Fenu pojašnjava načelnik Odjeljenja za gastroenteorologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla prof. dr. Ervin Alibegović, to su časopisi koji su citirani prema važećim indeksima i koji su priznati kao ozbiljni istraživački časopisi i žurnali.

– Ako ćemo biti samo liječnici i držati se samo pojedinca uradit ćemo i tada mnogo i pomoći ćemo. Ali ako istražujemo problem i otkrijemo njegove uzroke, na taj način možemo spriječiti šire oboljevanje. Također, tada dovodimo do boljih naučnih metoda u liječenju i možemo napraviti velike uspjehe. Upravo je to ono čime se tuzlanska gastroenterohepatologija može ponositi, a svakako sam i ja dao lični doprinos razvoju svega toga – kaže dr. Alibegović koji je član brojnih europskih i svjetskih organizacija iz oblasti gastroenteorologije, a dao je svoj doprinos i nekim naučnim istraživanjima koja su nužno doprinijela razvoju medicinske znanosti.

On ističe kako su u nedostatku tehničkih sredstava, UKC Tuzla i liječnici Odjeljenja za gastroenteorologiju uspjeli razviti vlastite metode liječenja koje danas postaju upotrebljive u svijetu, a po čemu su više od 70 puta citirani u svjetskoj literaturi.

– Dakle, u nedostatku standardnih balona, u nedostatku standardnog mjerenja, mi smo uspjeli napraviti vlastitu metodu za proširivanje jednjaka. Objavili smo rezultate našeg istraživanja i citirani smo u nekoliko američkih časopisa i evropskih žurnala – kaže dr. Alibegović.

Također, Univerzitetski klinički centar s Odjeljenjem za gastroenteorlogiju preuzet je kao referalno mjesto za dalja objavljivanja naučnih istraživanja. Upravo ta, kako je kazao, istraživačka znatiželja Odjeljenja za gastroenterologiju i hepatologiju UKC Tuzla dovela je do saradnje sa svima iz te oblasti na području cijele BiH i zemalja regije, posebno sa susjednom Srbijom i Hrvatskom.

– Time dajemo doprinos integraciji zdravstvene misli. Ono što je posebno važno je da postajemo integrativni dio velikih svjetskih projekata čije rezultate objavljujemo u međunarodnim časopisima, a time ostavljamo snažan temelj onima koji dolaze iza nas i koji će vjerovatno biti dio velikih svjetskih multicentričnih studija – naglasio je.

Navodi da su bolesti jetre postale sve učestalije, a do čega dovodi nezdrav način života, posebno konzumacija alkohola, higijensko-dijetetske navike, kao i neselektivna upotreba lijekova. Sve to dovodi do teških oboljenja jetre koja u posljednje vrijeme zahtijevaju sve češće i transplantacije.

– Naše područje je karakteristično po tome što smo uspjeli detektovati određene poremećaje koji su izazvani naslagama bakra i željeza u jetri. Ipak, uspjeli smo razviti dijagnostiku, detektovali smo genetski kod koji dovodi do toga. Posvetili smo se liječenju takvih oboljenja – istakao je Alibegović.

Upozorava i da neadekvatan higijensko-dijetetski način života može dovesti do ozbiljnih oboljenja, poput Kronove bolesti o kojoj se još uvijek veoma malo govori.

– Na sreću sve se brže dijagnosticira, zahvaljujući razvoju endoskopije, ubrzanoj kolonoskopiji, gastroskopiji, magnetnoj rezonanci, ali i pojavom novih dijagnostičkih i terapijskih metoda. Danas postoji čak pet nivoa terapijskih procesa koje dovode do potpunog zacjeljivanja crijeva – kaže dr. Alibegović, koji je ujedno i član Evropske organizacije za Kronovu bolest i kolitis (ECCO).

On također ukazuje i na činjenicu da je stres postao bolest današnjice i jedan od vodećih faktora koji dovodi do ispuštanja raznih hormona i enzima u ljudskom organizmu, a posebno utječe na želučane tegobe.

– Osim stresa dolazi i do nervoze u crijevima što je zastupljeno kod mlađih ljudi, posebno žena, poslovno aktivnih osoba. To je jedan od najčešćih uzroka bolovanja i odsutnosti s posla radno sposobnog stanovništva. Ljudi se moraju naučiti živjeti zdravo, a to znači vrijeme provoditi u prirodi s porodicom, fitnes centrima, izbjegavati proste ugljikohidrate, naravno izbacivanje alkohola i cigareta. Sve ono što čovjek osjeti da mu šteti treba otkloniti od sebe. Jedna lijepa riječ ‘mjera’ bi najbolje pojasnila pojam vođenja zdravog života – poručio je dr. Alibegović.

Univerzitetski klinički centar Tuzla važi kao jedan od vodećih transplantacijskih centara u zemljama regije. U budućnosti će, kaže on, usijediti sve veći uspjesi i u oblasti transplantacije jetre.

– Nadamo se da će i naš Klinički centar uskoro početi razvijati nove tipove transplantacije, takozvanu “split” transplantaciju, da će se raditi transplantacije stolice, pankreasa i da ćemo u ovom narednom periodu razviti vlastite metode. Za sada statistike govore da se veći broj pacijenata transplantira u vanjskim centrima nego u našem centru, a razlog je nedostatak organa za transplantaciju – kaže on.

Razvoju procesa transplantacija jetre svoj doprinos će, kako naglašava, morati dati i institucije BiH, posebno one koje kreiraju zdravstveni sistem. Za sada se još uvijek radi na zakonskoj regulativi koja bi mogla dovesti do razvoja transplantacijskog programa.

– Međutim, ovdje se treba uključiti i cijela društvena zajednica. Prije svega tu mislim na liječnička udruženja, udruženja pacijenata, religijske institucije, pa čak i politički lideri, jer rijetko ćete kada čuti da političke stranke imaju jasno izražene stavove glede transplantacija. Ovo je sada proces na kojem treba raditi, proces kojeg treba osavremeniti i proces u kojeg treba uključiti puno mlađu populaciju nego što smo to mi, kako bismo za desetak godina imali vrhunski transplantacijski centar – poručio je dr. Alibegović.

Izražava žaljenje zbog sve većeg trenda odlaska iskusnih i mladih perspektivnih doktora iz Bosne i Hercegovine, ali se nada da će se mladi doktori vratiti s boljim iskustvima i većim fondom znanja što bi u konačnici trebalo promatrati kao benefit njihovog odlaska.

