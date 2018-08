GIKIL- ov plan okolinski prihvatljivog rada pada u vodu?

Federalna uprava za inspekcijske poslove izdala je rješenje o obustavi rada Global ispat koksne industrije Lukavac, sve dok ne pribavi okolinsku dozvolu i ne izvrši identifikaciju svih vrsta otpada uključujući i opasni otpad, te ga zbrine putem ovlaštenog operatera za upravljanje otpadom. GIKIL-u je dat rok od 30 dana da obustavi rad, s obzirom da je riječ o složenom poslovnom sistemu, gdje treba izvršiti bezbjedno gašenje raznih postrojenja, pogona i peći.

Ovo saopćenje stiglo je u momentu dok su predstavnici GIKIL-a Vladi TK prezentovali projekte sigurnog i okolinski prihvatljivog rada GIKIL-a, kojeg je na nedavnoj sjednici usvojila Uprava ovog preduzeća. U ovom dokumentu su definisane konkretne aktivnosti i jasno definisani rokovi i finansijska ulaganja u cilju poboljšanja zaštite životne okoline uz kontinuiran rad društva. Kažu da iz Federalne uprave inspekcijskih poslova još nisu dobili nikakvo rješenje o zabrani rada, te da su za njega saznali od novinara.

„Konkretno 45 projekata je pokrenuto, nekima je potrebno 15 dana, nekima šest mjeseci. Projekat koji smo prezentovali pokriva period od narednih šest mjeseci. Danas imamo bolje zahtjeve od kupaca i situacija na tržištu što se tiče željezara je bolja i ubjeđeni smo da ćemo moći sve to ispuniti našim resursima“, izjavio je Debasish Ganguly, generalni direktor GIKIL-a.

Zatečeni saopćenjem Federalne uprave za inspekcjiske poslove bili su i u kantonalnoj Vladi.

Premijer TK Jakub Suljkanović podcrtao je da će Vlada poduzeti sve mjere kako bi GIKIL nastavio sa radom, ali ne po svaku cijenu.

„Uprava GIKIL –a je svjesna da više nema zadnje šanse, da je ovo kap koja je prelila čašu i da više nema izgovora u smislu nekakvih aktivnosti odlaganja ulaganja u zaštitu životne sredine i zaštite radnika na radu. Ovo je, ne posljednja šansa, nego nešto što se mora realizovati i bez čega GIKIL ne može nastaviti dalje da posluje“, izjavio je Jakub Suljkanović, premijer TK.

Premijer je istaknuo da se nada da do zatvaranja Gikila ipak neće doći, jer je on značajan za privredni život BiH, te da osim što zapošljava veliki broj radnika, Željeznice Federacije BiH 30% prihoda ostvaruju poslovanjem sa GIKIL – om, a značajan prihod ostvaruju i Željeznice RS –a. Upitan šta će biti sa sudbinom 1000 radnika uposlenih u GIKIL – u, ukoliko do zatvaranja zaista dođe, premijer je kazao: „Mi ćemo kao Vlada poduzeti sve one aktivnosti koje su u našoj nadležnosti da probamo uzeti ućešče ukoliko dođe do takve situacije da pokušamo da na adekvatan način zbirnemo te radnike“.

Federalna isnpekcija još jednom je naglasila da je GIKIL jedan od najnedisciplinovanijih privrednih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da je Federalna uprava za inspekcijske poslove kod ovog privrednog subjekta u kontinuitetu vršila inspekcijske nadzore, a u periodu nakon 1.1.2015. godine kada su okolinskom dozvolom GIKIL-u smanjene granične vrijednosti emisija, samo iz oblasti zaštite okoliša obavljeno je preko 20 inspekcijskih nadzora, gdje uprkos izrečenim upravnim mjerama i prekršajnim sankcijama za nepravilnosti, nije ostvaren značajniji stepen poštivanja i zakonitosti rada.

-Jedini zakonski mehanizam koji prema GIKIL-u do jučerašnjeg dana nije upotrijebljen je mjera obustave rada- , navodi se u rješenju inspekcije.