GO Narod i pravda Tuzla oglasio se u vezi ostavke Sabahudina Imamovića

Povodom podnesene ostavke Sabahudina Imamovića na poziciji predsjednika Izvršnog odbora Gradske organizacije Narod i Pravda Tuzla, ova stranka oglasila se saopćenjem koje prenosimo u cjelosti:

Gospodin Imamović se nije udostojio da obavijesti IO GO NiP Tuzla o ostavci te razlozi koje je naveo ne korespondiraju stvarnim razlozima. Referirajući na dosadašnji rad Imamovića neophodno je istaći da je imao znaćajnih propusta, među kojima su loša komunikacija sa članovima IO GO NiP Tuzla, kao i pokušaj provođenja samovolje kod kreiranja listi za predstojeće izbore, gdje je sebe pozicionirao na broj 1, bez saglasnosti IO GO NiP Tuzla.

Izvršni odbor Gradske organizacije NiP Tuzla nastavlja svoj rad u punom kapacitetu etične skladnosti sa principima demokratije, gdje je cilj zajedničko donošenje odluka.

Kada nije ostvario vlastite želje i planove, a nanio štetu tuzlanskom NiP-u, Imamović je podnio ostavku. Ostavkom je preduhitrio izglasavanje nepovjerenja od strane IO GO NiP Tuzla.

Na kraju, podsjećamo na glavni moto političke organizacije Narod i Pravda koji glasi:

“Ja nemam lične interese i pristupam Narodu i Pravdi”.