GO SDA Tuzla: U BKC TK Tuzla bit će otvorena Knjiga žalosti za Salku Bukvarevića, obavezno poštivanje mjera

Dženaza federalnom ministru i potpredsjedniku GO SDA Tuzla Salki Bukvareviću bit će klanjana u subotu 01.08.2020. godine u 16:30 sati u haremu Džindić džamije u Tuzli gdje će biti i ukopan.
Komemoracija će se održati isti dan u zgradi Parlamenta Federacije BiH sa početkom u 11:00 sati, te u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli u 15:00 sati.
Knjiga žalosti će u Bosanskom kulturnom centru Tuzla biti otvorena od 10:00 sati u subotu 01.08.2020. godine.
S OBZIROM NA EPIDEMIJU KORONAVIRUSA I NEOPHODNO POŠTIVANJE MJERA KOJE PROPISUJE KRIZNI ŠTAB FEDERACIJE BIH U SALI, ODNOSNO ZATVORENOM PROSTORU, NE SMIJE BITI VIŠE OD 50 LJUDI, A NA OTVORENOM NE VIŠE OD 100 LJUDI, TE VAS MOLIMO ZA RAZUMIJEVANJE!
KOMEMORACIJI, KLANJANJU DŽENAZE I UKOPU NE MOGU PRISUSTVOVATI OSOBE KOJE SU:
- POZITIVNE NA COVID 19 ILI SU BILE U KONTAKTU SA POZITIVNOM OSOBOM
- IMAJU NEKE OD SIMPTOMA ZARAZE (POVIŠENA TEMPERATURA, KAŠALJ, OTEŽANO DISANJE)
- IMAJU NEKOGA OD UKUĆANA KOME JE ODREĐENA SAMOIZOLACIJA
MOLIMO VAS I DA IZJAVLJIVANJE SAUČEŠĆA OBAVITE BEZ FIZIČKOG KONTAKTA I SA PROPISANE DISTANCE.
SA CILJEM SMANJENJA RIZIKA OD COVID 19, KAO I ZAŠTITE LIČNOG ZDRAVLJA, ZA VRIJEME KOMEMORACIJE I DŽENAZE OBAVEZNO JE NOŠENJE ZAŠTITNE MASKE.