GO SDP BiH ostao pri stavu da neće formirati vlast sa nacionalnim strankama

Glavni odbor Socijaldemokratske partije (SDP) Bosne i Hercegovine ostao je pri stavu da neće ulaziti u pregovore za formiranje vlasti sa nacionalnim strankama, jedan je od zaključaka usvojenih na današnjoj sjednici tog stranačkog tijela sa 68 glasova za, 14 protiv i sedam suzdržanih.

Potvrdio je to novinarima u Sarajevu predsjednik GO SDP BiH Saša Magazinović, dodavši da je također usvojen zaključak da GO SDP BiH daje punu podršku Kantonalnom odboru SDP BiH Tuzlanskog kantona da ponudi program građanskoj platformi za formiranje vlade u TK.

Zaključeno je također da se KO SDP BiH TK zadužuje da napravi program buduće vlade koji će ponuditi kantonalnim organizacijama Naše stranke, Demokratske fronte, Stranke za BiH i Saveza za bolju budućnost.

Predsjednika SDP BiH Nermina Nikšića te potpredsjednike Denisa Bećirovića i Zukana Heleza GO SDP BiH je zadužio da u punom kapacitetu pomognu KO SDP BiH TK da realizira formiranje vlade u tom kantonu.

Program KO SDP BiH TK će biti objavljen javnosti TK te dostavljen svim zastupnicima u Skupštini kantona ukoliko neko kao pojedinac želi podržati program i mjere planirane programom buduće vlade.

Predsjednik Kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije (SDP) Bosne i Hercegovine Tuzla Enver Bijedić potvrdio je danas novinarima u Sarajevu da će se morati ispoštovati odluka Glavnog odbora stranke koji je na sjednici većinom glasova odlučio da se u tom kantonu vlast formira u okviru tzv. Koalicije 19.

To znači da je Kantonalnom odboru Tuzla naloženo da nastave pregovore o formiranju vlade u TK sa Demokratskom frontom, Našom strankom, Strankom za BiH i Savezom za bolju budućnost, koje uz SDP imaju 19 poslanika u Skupštini što je dovoljan broj za izglasavanje nove kantonalne vlade.

Međutim, Bijedić je izrazio sumnju da će to biti moguće uraditi jer takvi pregovori ranije nisu urodili plodom.

– Ipak vjerujem da će tzv. Koalicija 19 moći formirati vlast – dodao je, ističući da su članovi Kantonalnog odbora u Tuzli učinili sve da vlast bude formirana.

Izrazio je nadu da na kraju ovog procesa građani neće biti razočarani, kao ni članovi SDP-a.

Podsjetio je da su SDP-ovci iz Tuzle na sjednici GO zapravo samo tražili dopunu zaključka kojim bi se preciziralo da, ukoliko ne budu mogli oformiti vladu sa spomenutim strankama, nastave pregovore s drugim strankama.

Najavio je da će u ponedjeljak sazvati sjednicu KO SDP Tuzla gdje će saslušati članove Odbora i njihova mišljenja da li će kao pobjednici izbora željeti dobrovoljno pristati da budu opozicija.

