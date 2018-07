Godišnji odmor ili umor? Od vas zavisi!

Kada putujete na godišnji odmor razmišljate li u kakvim uslovima ostavljate vaš stan ili kuću? Odlaskom na godišnji odmor mnogi zaboravljaju da upravo tada provalnicima stvaraju „plodno tlo“ za njihov rad-protiv vaše imovine. Uprava policije MUP-a TK, je i ove, kao i svake godine napravila operativni plan pojačanih aktivnosti u ljetnoj sezoni 2018 godine. No, kako ne biste bili žrtva provalnika – poslušajte i savjete stručnjaka.

Uživajući na sunčanoj plaži na jedva dočekanom godišnjem odmoru, svi često zaboravimo na brige i probleme. No, jeste li se ikada zapitali šta se dešava sa vašom imovinom dok vi uživate uz mirne talase mora? Kako se vaš godišnji odmor ne bi pretvorio u noćnu moru trebali biste unaprijed razmisliti o posljedicama koje se mogu desiti ukolko ne vodite dovoljno računa o vlastitom stanu, poručeno je iz MUP-a TK. Iako policija radi sve što je u njihovoj moći, nekada to nije dovoljno da se spriječe imovinske krađe. Doc.dr. Izudin Šarić, potparol MUP-a TK istakao je da „ono što žele istaći ovom prilikom jeste da pozovu građane na saradnju, da poduzmu onaj dio koji sami mogu poduzeti da bi zaštitili svoju imovinu, jer policija reaguje po pozivu ili ukoliko primijeti da se u određenim dijelovima grada nalaze lica koja su kriminalno aktivna. Građani mogu sami zaštiti imovinu tako što će ključeve od stana ili kuće ostaviti kod komšije ili rodbine, da oni ostave otvorene prozore, podignu roletne“.

Slika govori hiljadu riječi. Prema tome sve što se ne uslika, kao da se nije ni desilo. A da li je pametno objavljivati fotografije na društvenim mrežama u toku vašeg godišnjeg odmora ili je ipak pametnije fotografije objaviti kada se vratite kući? Stručnjaci kažu da provalanici na dobar način mogu upotrijebiti vaš godišnji odmor i obnoviti svoj novčanik, a sve zbog vaše nepažnje.

„ Vrlo bitno je da upozorimo građane da na društvenim mrežama ne ostavljaju slike, fotografije ili poruke da odlaze na godišnji odmor i da se slikaju na godišnjem odmoru, jer kriminalci tako znaju da su na godišnjem odmoru i njihove kuće su meta istih. Ono što je vrlo bitno jeste da ukoliko primjete lica koja su nepoželjna ili ne stanuju u tom dijelu kvarta da pozovu 122 i tada će naši najbliži policijski službenici intervenisati kako bi spriječili krivična djela“- istakao je potparol MUP-a TK

Najveći broj provala u kuće i stanove prema zvaničnim podacima desi se upravo za vrijeme godišnjih odmora. Ali kako kažu iz MUP-a TK, taj broj se smanjio u odnosu na prethodne godine. „Ovdje treba napomenuti što se tiče statistike za 2017 godinu da iz oblasti imovinskih delikata imamo smanjenje krivičnih djela za nekih 5%, također broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira je smanjen“- dodao je Šarić.

Kako se vaš godišnji odmor ne bi pretvorio u godišnji umor, prije nego odete na isti, napravite prave korake kako bi sve proteklo kako treba. Ispraznite poštansko sadnduče, zamolite nekog od komšija da pokupi vaše račune, ispred vrata ostavite razbacane papuče ili kartonski otpad koji nema mirisa, samo su neki od trikova koji, uz malo mašte i truda i bez skupih intervencija poput video nadzora, vašu imovinu može učiniti sigurnijom.