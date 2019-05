Gotovinski krediti Vakufske banke uz najnižu fiksnu kamatnu stopu do sada

U novoj promotivnoj akciji Vakufska banka nudi nenamjenske i zamjenske kredite do 50.000 KM po najnižoj fiksnoj kamati do sada: 2,75 posto je nominalna, a 4,19 postoefektivna kamatna stopa na kredite sa rokom otplate do pet godina. Krediti se odobravaju bez hipoteke i žiranata, uz obezbjeđenje policom osiguranja.

Ovo nije samo najpovoljnija kreditna ponuda Vakufske banke do sada, nego i među najnižim kamatnim stopama na ovu vrstu plasmana na tržištu.

Pri tome, kamatna stopa je fiksna za sve rokove otplate do deset godina, što ovaj kredit čini idealnom prilikom za sve one koji: trebaju brz i povoljan izvor sredstava za ulaganja u proljetnom periodu,žele ostvariti uštedu zatvaranjem postojećih kredita, i konačno,imati dugoročnu sigurnost i kontrolu finansijskih obaveza kroz fiksni iznos rate. Odlična dodatna pogodnost je automatsko odobrenje prekoračenja po tekućem računu u iznosu dopet mjesečnih plaća ili priliva na račun klijenta, kao izvor sredstava za nenamjensko trošenje po potrebi. Osim toga, korisnici kredita su u akcijskom periodu oslobođeni plaćanja naknade za obradu ako se odluče za TOP paket proizvoda Vakufske banke, sa kojim inače ostvaruju dugoročne uštede kroz niže cijene proizvoda sadržane u paketu.

U akcijskoj ponudi Vakufske banke su i potrošački krediti za penzionere do 50.000 KM uz atraktivnu kamatnu stopu, posebne pogodnosti i olakšice. Maksimalan rok otplate je produžen na deset godina, uz uslov da kredit dospijeva do 75. godine starosti korisnika. Visina kamatne stope na penzionerske kredite varira prema roku otplate, ali je fiksna tokom cijelog perioda korištenja kredita.