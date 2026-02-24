Govorili su nam gasi bojler, bili su u zabludi! Evo i zašto?

Kada koristimo bojler često vjerujemo da ćemo uštedjeti energiju ako redovno gasimo uređaj, ali stručnjaci upozoravaju da je to jedna od najčešćih zabluda vezanih za korištenje ovog aparata. Bojler najmanje troši kada je stalno uključen, jer se voda samo dogrijava, što zahtijeva manje energije nego ponovno zagrijavanje hladne vode. U ovom članku objasnit ćemo zašto je bolje ostaviti bojler uključen, kada ga ipak treba isključiti i kako optimizirati njegov rad kako biste smanjili troškove.

Zašto bojler ne treba redovno gasiti?

Bojleri su konstruirani tako da održavaju temperaturu vode na postavljenoj razini. Ako se bojler često gasi, uređaj mora ponovo zagrijavati hladnu vodu svaki put kada se uključi. Ovaj proces zahtijeva značajno više energije nego održavanje temperature već zagrijane vode. Stoga, ako želite smanjiti potrošnju struje, najbolje je ostaviti bojler uključen i koristiti termostat za podešavanje optimalne temperature.

Pretpostavka da se energija štedi gašenjem bojlera često dolazi od neznanja o načinu rada ovog uređaja. Bojleri su izolovani tako da gubici toplote budu minimalni, pa je stoga održavanje temperature ekonomičnije od ponovnog zagrijavanja vode. Stručnjaci savjetuju da se bojler ne gasi osim u slučajevima kada je to neophodno iz sigurnosnih razloga.

Kada ipak treba ugasiti bojler?

Iako je bojler najmanje troši kada je stalno uključen, postoje situacije kada ga treba isključiti. Jedan od najvažnijih razloga je sigurnost. Ako bojler nema fid sklopku, preporučuje se da se isključi prilikom kupanja ili kada se ne koristi duže vrijeme. Fid sklopka, štiti od strujnog udara i potencijalnih opasnosti, pa je njena prisutnost ključna za sigurnu upotrebu bojlera.

Također, ako odlazite na duže putovanje ili nećete koristiti bojler u narednom periodu, isključivanje uređaja može biti korisno kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje energije. Međutim, u svakodnevnoj upotrebi, bojler treba ostati uključen kako bi se osigurala energetska efikasnost.

Kako optimizirati rad bojlera?

Da biste maksimalno iskoristili bojler i smanjili troškove, važno je redovno održavanje uređaja. Provjerite izolaciju bojlera i cijevi kako biste smanjili gubitak toplote. Također, podešavanje termostata na optimalnu temperaturu, obično između 55 i 60 stepeni Celzijusa, može značajno smanjiti potrošnju energije.

Ako primijetite da bojler radi neefikasno ili da potrošnja struje raste bez očiglednog razloga, preporučuje se da kontaktirate stručnjaka za provjeru uređaja. Redovno održavanje ne samo da produžava vijek trajanja bojlera, već i osigurava njegov siguran i ekonomičan rad.