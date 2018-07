Grad soli ima priliku postati svjetska turistička destinacija

U posljednjih nekoliko godina u TK znatno je povećan broj turista što potvrđuje i podatak da je Aerodrom u Tuzli u prvom kvartalu zabilježio povećanje broja putnika od 8,3 posto u odnosu na prošlu godinu. Ministar Gluhić istakao je da je neophodno uključiti turističke agencije u rad Turističke zajednice i Ministarstva jer su oni važan faktor u pozicioniranju Tuzlanskog kantona kao atraktivne turističke destinacije. „Najveći problem je taj što treba uključiti lokalne zajednice da one ponude u Turističku zajednicu i Ministarstvo svoj paket koji će reći evo zbog ovoga trebate doći u Gradačac, Lukavac, Tuzlu itd. Mi imamo potencijala, samo mi to trebamo upakovati. Turistička zajednica i Ministarstvo će u ovoj godini do kraja godine završiti smeđu signalizaciju na ulazu u Kanton i sve će biti na jednom mjestu“- dodao je Gluhić.

Činjenica je da naš kanton nema dovoljan broj turističkih agencija koje se bave dovođenjem turista na područje kantona. Ono što čini kvalitetetan turizam jesu muzeji, nacionalni spomenici, različite manifestacije na području kantona, a prema riječima direktora Turističke agencije, sada je vrijeme da se sve to uveže i da se zajedničkim snagama utiče na razvijanje turizma Tuzlanskog kantona. „Ono što nam je potrebno sada jeste ta vertikalna odnosno horizontalna povezanost zajedno sa svim onim koji se direkto bave koji direktno imaju utjecaja na kreiranje turističkih proizvoda“- kazao je Miralem Mešković, direktor turističke zajednice.

Tuzlanski kanton je vrlo mlad kada je u pitanju turizam, istakao je direktor Aerodroma Tuzla. Potrebno je stvoriti čvrste temelje kako bi se posjetiocima moglo ponuditi svo bogatstvo koje Tuzlanski kanton posjeduje. „Što se tiče turističkih agencija mi ćemo ih uputiti na one destinacije gdje mi vidimo koja je zainteresovanost onoga što oni nude. Potrebno je isprofilisati proizvod, kad se isprofiliše proizvod i kaže se tačno nudimo to na takav i takav način onda mi to možemo distribuirati i publikovati i možemo da promovišemo Tuzlanske potencijale, Tuzlanski kanton u Kopenhagenu, Geteburgu i u bilo kojoj destinaciji i da uvežemo te dvije turističke zajednice“- istakao je Rifet Karasalihović, direktor Međuanrodnog aerodroma Tuzla

Jedini način za povećanje broja posjetilaca Tuzlanskom kantonu jeste saradnja između Ministarstva, Turističke zajednice i turističkih agencija, istakla je predstavnica turističkih agencija, ali i dodala da nije dovoljna samo ljepota našeg kantona, nego da se ona mora na adekvatan način znati prezentovati.

Snežana Husarić, predstavnica licenciranih turističkih agencija kazala je: „Svi znamo koje su vrline našeg grada, ali imamo i dosta mana. Velike mane ovog grada su nedovoljan broj restorana, zabave , ako govorimo o mladoj populaciji oni žele da potroše novac ali taj novac nemaju na adekvatan način potrošiti. Moramo imati neke manifestacije, prezentacije, da bi ljudi imali ugodne vikende i da bi odnijeli lijepe emocije iz ovog grada“.

Na sastanku je zaključeno kako su svi svjesni da dnevno turisti iz Evrope ulaze i dolaze u naš kanton, ali da bi se i poslije izvijesnog vremena tu i vratili potrebno je napraviti dobru prezentaciju i na najbolji način predstaviti sva bogatstva koja imamo i koja možemo ponuditi.