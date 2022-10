Grad Tuzla: Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Tuzli

Grad Tuzla, u partnerstvu sa Fondacijom IMPAKT Sarajevo i Ministrarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, dana 21.10.2022. godine, na službenoj web stranici Grada Tuzle, www.grad.tuzla.ba , objavio je Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Tuzli, koji se realizuje u okviru Programa podrške poduzetništvu mladih.

Također, Javni poziv objavljen je i na službenoj web stranici Fondacije IMPAKT Sarajevo, www.impakt.ba .

Ovaj Javni poziv namijenjen je mladim osobama od 18 do 35 godina starosti sa mjestom boravka/prebivališta na području grada Tuzle, koje imaju poslovnu ideju koju žele da pokrenu i uspostave formalni biznis, registracijom samostalne djelatnosti u osnovnom zanimanju, ili samostalne djelatnosti u dodatnom zanimanju ili privrednog društva, sa minimalno jednom zaposlenom osobom. Također, Javni poziv namijenjen je i mladim osobama od 18 do 35 godina starosti, vlasnicima postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Tuzle, koji je registrovan u period do godinu dana od objave ovog Javnog poziva, koji su zantiresovani za razvoj poduzetničkih vještina i imaju poslovnu ideju o proširenju poslovanja.

Dakle, ciljne grupe prema kojima je usmjeren ovaj Javni poziv i koje će moći aplicirati na ovaj Javni poziv su:

Nezaposlene mlade osobe od 18 do 35 godina starosti koje aktivno traže zaposlenje, sa prijavljenim mjestom boravka/prebivališta na području grada Tuzle.

Zaposlene mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, sa prijavljenim mjestom boravka/prebivališta na području grada Tuzle, koji bi željeli da pokrenu vlastiti biznis.

Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti koji su vlasnici postojećih biznisa sa sjedištem na području grada Tuzle (koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave ovog Javnog poziva), a koji žele da realizuju poslovnu ideju za razvoj i unapređenje poslovanja.

U okviru IMPAKT inkubatora poslovnih ideja učesnicima će se pružiti:

Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana, raspoređena u periodu od maksimalno 2 mjeseca, fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000,00 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Tuzle, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima. Stručnu i mentorsku podršku za realizovane poslovne poduhvate i uspostavljene biznise, u skladu sa procijenjenim potrebama.

Prijave na ovaj Javni poziv mogu se izvršiti do 14.11.2022. godine , a podnose se:

lično ili preporučenom poštom – putem prijavnog formulara, na adresu: Grad Tuzla, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Ulica ZAVNOBiH-a br.11, ili predajom u pisarnicu Grada Tuzle. Prijava se predaje u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ , ili

putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://www.tuzla.ba ili lično u šalter sali Grada Tuzle, ili

e-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a: [email protected] , ili

online prijavom – putem linka: https://forms.gle/9vSsjgTsPN12kgtY9, uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Detaljnije informacije navedene su u tekstu Javnog poziva, koji se sa prijavnim formularom, može preuzeti putem linka: https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Javni-poziv-za-ucesce-u-IMPAKT-inkubatoru-poslovnih-ideja-Grad-Tuzla-2022-konacna-za-objavu.pdf , i https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Prijavni-formular-za-Javni-poziv-za-ucesce-u-IMPAKT-inkubatoru-poslovnih-ideja-Grad-Tuzla.docx .

Dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/307-387 i 307-380, kao i u Fondaciji IMPAKT Sarajevo, putem telefona: 033/207-812.