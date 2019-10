Grad Tuzla započeo aktivnosti na izradi Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena

Grad Tuzla je aplicirao na Javni poziv Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) krajem 2018. godine za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP), u skladu sa Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju. Aplikacija je prihvaćena i Grad Tuzla se nalazi u grupi od 37 općina i/ili gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će se tokom 2019. i 2020. godine izrađivati spomenuti akcioni plan.

Tehničku podršku u procesu izrade SECAP-a Grada Tuzla će pružiti konzorcijum na čijem je čelu Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla.