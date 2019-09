Grad Živinice: Biciklizmom do promocije turizma

Strateški ciljevi održivog razvoja turizma Grada Živinice sa fokusom na inovaciju provjereni su kroz testni turistički paket. Naime, Grad Živinice je u saradnji sa CISP-om i Biciklističkim klubom Živinice napravio testni turistički paket sa svrhom promocije turizma kao i testiranja turističkih potencijala i mogućnosti Grada Živinice.

Testiranje je sprovedeno 02.09. i 03.09. od strane tri italijanska biciklista i jednog bosanskog bisikliste i planinara koji su vozoli našim stazama, a potom i dali svoju pozitivnu ocjenu i mišljenje o turističkom potencijalu našeg Grada. Cilj ovakvog jednog testiranja jeste promocija turizma Grada Živinice u državi Italiji, kao i Evropskoj uniji.

Na osnovu njihove pozitivne ocjene koju su potvrdili kroz navedeno testiranje zavisit će posjeta drugih turista, ali i dalji razvoj turizma našeg Grada. Međutim, ono što je sigurno jeste da je ova posjeta, osim pozitivnog mišljenja i ocjene koju su dali, kod njih probudila želju za povratkom u naš Grad Živinice.

Napominjemo da je u proteklom periodu pripremljen i usvojen Nacrt Strategije razvoja turizma Grada Živinice, čiji je bitan element priroda, a izgradnja prvog autoputa za biciklo u Bosni Hercegovini ima za cilj pružiti mogućnost dolaska u prirodu preko biciklističkih staza, te je na taj način zaštiti i sačuvati za sve sljedeće generacije, te razvoj i promocija agroturizama.

Nedavno su u Gradu Živinice postavljene prve mape sa označenim stazama za bicikliste, planinare i turiste. Naime, na nekoliko lokacija u gradu postavljene su mape koje su turistima, biciklistima i planinarima od velike pomoći za određivanje rute i lakši dolazak do odredišta.

Kompatibilno navedenom projektu u realizaciji je i projekat nabavke oko 30 bicikala za iznajmljivanje i obilazak turističkih destinacija.

Dakle, zvaničnim otvaranjem prvog autoputa za biciklo u Bosni i Hercegovini sklopljeni su svi elementi značajni za razvoj turizma Grada Živinice na regionalnom, ali i globalnom nivou. Njime će biti povezane historijski značajne destinacije koje se nalaze u Živinicama. Zvanično će biti otvoren 21. sepotembra ove godine.

Ovo je prvi korak za razvoj turizma u Živinicama, kaže gradonačelnik Samir Kamenjaković.

A kako bi se zaštitila priroda, u Gradu Živinice trenutno se implementira i projekat „Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh“, vrijednog 1,4 miliona eura, koji se realizuje u saradnji sa Vladom Italije, a koji implementira CISP u saradnji sa partnerima. Navedeni projekat ima za cilj promociju područja Zaštićenog pejzaža “Konjuh” koji povezuje Grad Živinice i Općine Banoviće i Kladanj.

Zadnja faza je razvoj agroturizma koja će biti potpomognuta START UP i USAID projekatima, Udruženja građana dijaspore „Most“, kao i Gradske uprave. Cilj je da ljudi ostanu i opstanu u ruralnim područjima, razvijaju svoja gazdinstva i privuku turiste koji će do njih dolaziti biciklima. Zato je vrlo važno da se prijavljuju na START UP projekte, istakao je gradonačelnik Kamenjaković.

Spajanje biciklizma, prirode i historijskih tačaka u Gradu Živinice je projekat koji treba omogućiti dugoročne rezultate.