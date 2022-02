Predstavnici “Građanske inicijative za dostojanstvenu Bosnu i Hercegovinu” uputili su otvoreno pismo Visokom predstavniku Christian Schmidtu, a koje prenosimo u cjelosti:

“Građanska inicijativa za dostojanstvenu Bosnu i Hercegovinu” je neformalna nepolitička grupa građana iz cijele Bosne i Hercegovine koja trenutno broji 40.560 članova, koja pored ostalog zahtijeva jednaka ljudska i građanska prava u skladu sa Poveljom o ljudskim pravima, presudama EU sudova i zaključcima Vijeća EU. Građani BiH žele život dostojan čovjeka za sebe, svoju djecu, porodicu, prijatelje, komšije i čitavu državu na način kako je to moguće u susjednim državama kao i čitavoj Evropi i svijetu.

Obraćamo Vam se iz razloga što se građani BiH već trideset godina suočavaju sa teškim okolnostima ugrožavanja sigurnosti, zdravlja, života kao i dalje prijetnje perspektivi normalnog življenja i ljudskim pravima.

Građani su izloženi stalnim nasilnim prijetnjama cijepanja države, prijetnjom sile i stalne prijetnje ratom u kojima su im ugrožena ljudska prava i život dostojan čovjeka po mjerilima i načinu življenja građana država EU ili bar minimalno na način kako žive građani u susjednim državama.

Svi ovi problemi nastaju zbog sistemske neuređenosti države BiH i nemogućnosti uspostavljanja pravila i sistema koji će funkcionisati na stvarni demokratski način i biti od koristi građanima, a ne na njihovu štetu, a kako se to sada dešava.

U proteklih više od deset godina se dešavaju stalna blokiranja institucija i države po svim osnovama: budžeta, funkcionisanja institucija i preuzimanju acquis-a radi pristupa EU i NATO. Brojni su problemi zbog nefunkcionisanja države i neprimjene demokratskih principa radi uređenja bolje države. Bosna i Hercegovina i njeni građani moraju da slijede najbolje tradicije evropske demokratije u kojoj država osigurava i garantuje prava i obaveze svakog stanovnika na cijelom svom teritoriju. Sva ova nametnuta nesigurnost i neusklađenost primjene ljudskih prava i funkcionisanja institucija BiH omogućava visoku korupciju, pljačku i tendenciju cijepanja države sa konačnim ciljem otuđenja dijelova teritorije BiH.

Podsjećam da je pored obaveze primjene Povelje o ljudskim pravima, presuda EU sudova i zaključaka Vijeća EU, u originalnoj jedino mjerodavnoj verziji Aneksa IV Dejtonskog sporazuma u preambuli navedeno:

“… Bosniacs, Croats and Srebs, as constituent peoples (along with Others) and citizens of Bosnia and Herzegovina…”.

Prema tome ustavotvorni elementi su: Bošnjaci, Hrvati, Srbi, Ostali i građani BiH .

Trenutno se vode pregovori oko moguće budućnosti građana i države BiH. Iako građani koji se također trebaju pitati o tome, pregovore vode samo „vođe“ tri naroda i pojedine političke stranke.

U ovom trenutku se vode razgovori o izmjeni Izbornog zakona BiH te se nameću principi koji nisu u skladu sa ranije navedenim standardima i zahtjevima evropskih institucija. Posljednja ideja učesnika u pregovorima je da se u tom cilju izvrši odlaganje izbora koji su predviđeni u ovoj godini.

Pored svih neprincipijelnih zahtjeva smatramo da je ovaj zahtjev o pomjeranju izbora neprihvatljiv.

Stoga Vas molimo da u interesu svih građana i države BiH ne dozvolite pomjeranje izbora, te da omogućite da se isti provedu u tehničkom smislu na način da se onemogući zloupotreba tog procesa kako bi bio ispoštovan makar minimum prava i dostojanstva napaćenih građana ove države.

Molimo Vas da do uspostave stvarnih demokratskih principa u ovoj državi omogućite provođenja izbora u terminu kako je to propisano, a sve u skladu sa onim kako ste i sami saopštavali javnosti da će se izbori provesti u svakom slučaju, bez obzira na političke pregovore.

Pored navedenog molimo Vas da prihavtite činjenicu da građanki i građana u BiH ima i puno više od pojedinih naroda, te da nas uvijek imate u vidu vezano i za druga pitanja koja su od interesa za građane BiH.

S poštovanjem”