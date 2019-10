Građani na zanimljiv način obilježili godišnjicu bez vlasti: Sve je isto samo Vlade nema!

Vijeće ministara BiH u tehničkom mandatu održava sjednice i ispunjava sve tekuće obaveze, dok je u potpunoj blokadi Parlamentarna skupština BiH. Pokušaji da se dogovori održavanje sjednica kako bi se odblokirali brojni infrastrukturni projekti su propali. Od konstituisanja Predstavničkog doma PS BiH nikada nije održana nijedna sjednica.

Na zanimljiv način u Sarajevu je obilježena godišnjica bez vlasti. Grupa građana polijepila je plakate u Sarajevu: “Sve je isto, samo vlade nema…”, “#VladoFališ”, “Vlada – not available in your country”, “Error 404: Vijeće ministara not found”, “Evo već je jesen, a tebe još nema”, neke su od poruka koje se mogu iščitati.