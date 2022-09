Gradonačelnik Tuzle primio predstavnike Pokrajine Trentino

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima, danas, 03.09. 2022. godine, susreo se sa delegacijom Pokrajine Trentino u Italiji, koju su činili Walter Kaswalder, predsjedavajući Skupšine Pokrajine Trentino, Alex Marini, savjetnik za pitanja migracija, Armando Maistri, predsjednik Udruženja Trentini nel mondo (Trentini u svijetu), Leonardo Lebeničnik, umjetnik iz Trentina, porijeklom iz Tuzle, Edvard Cucek, novinar, i Tihomir Knežiček, predsjednik Udruženja građana italijanskog porijekla „Rino Zandonai“. Sastanku je prisustvovao i profesor Kadrija Hodžić, član Udruženja građana italijanskog porijekla i bivši premijer Tuzlanskog kantona, u vrijeme čijeg mandata je uspostavljena formalna saradnja sa Pokrajinom Trento.

G-din. Walter Kaswalder se zahvalio gradonačelniku Tuzle, koji na razne načine podržava povezivanje Italije sa Tuzlom i Bosnom i Hercegovinom, te dodao „a naročito zbog toga jer svjedoci smo da u Tuzli i danas žive potomci Trentina, kojima se ponosimo. Tu smo da ponovo povežemo naše odnose, i one koji nisu postojali da ih započnemo, da gradimo mostove. Naša budućnost zajednička je Evropa, na razne načine globalizirana, i smatramo da se jedino ovakvim suradnjama može izgraditi boljitak. Naša saradnja ne bi trebala biti samo tehnička, imamo puno toga da obavimo na nivou školstva, univerziteta, kulture, tako da je naše povezivanje čin koji je na neki način naša obaveza“.

„Imamo vrlo dobre odnose sa Italijom, sa različitim gradovima Italije, gradovima, regijama, pokrajimama Italije, i naša iskustva su samo dobra, nikad loša. To je važno za ovu zemlju, za Bosnu i Hercegovinu i ovaj grad. Italija je članica NATO pakta, članica je Evropske unije, i uvijek su nam kao partneri pomagali. Raduje me ova posjeta delegacije Pokrajine Trentino, na čelu sa predsjedavajućim Skupštine, raduju me budući koraci naše saradnje“, rekao je gradonačelnik Imamović.

Alex Marini, savjetnik za pitanja migracija je naglasio da je, zahvaljujući iskustvu iz prošlogodišnje posjete Tuzli, mnogo toga naučio o tome šta znači graditi međunarodne odnose, dok je Armando Mistri, predsjednik Udruženja Trentini nel mondo istakao da je zadatak njihovog udruženja da grade mostove koji omogućavaju razmjene u svim oblastima. „Nakon prošlogodišnje posjete Tuzli imali smo seriju sastanaka o „građenju mostova“, a jedna od značajnijih tema tih sastanaka je bio život i djelo Alexandera Langera, koji je ostao upamćen kao „graditelj mostova“. Puno nam znače ova prijateljstva i svjesni smo šta ona znače“, dodao je Maistri te napomenuo da ovo udruženje ima preko 220 klubova/podružnica u cijelom svijetu, a jedna od njih je tuzlansko Udruženje građana italijanskog porijekla „Rino Zandonai“, na čelu sa profesorom Tihomirom Knežičekom.

Povod posjete je ovogodišnja manifestacija „Dani italijanske kuhinje“, koja će biti održana danas, na Trgu slobode u Tuzli, a kojoj će prisustvovati i ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Nj. E. Marco di Ruzza. U okviru manifestacije „Dani italijanske kuhinje“ u poslijepodnevnim satima planirana je šetnja u centru grada u italijanskim narodnim nošnjama, zajedno sa članovima KUD Bosna. Grad Tuzla tradicionalno, dugi niz godina, podržava rad i različite projekte Udruženja građana italijanskog porijekla, među kojima su svakako i „Dani italijanske kuhinje u Tuzli“.